Oferta sieci sklepów Ikea dla fanów technologii stale się rozrasta. Rozpoczęło się dość niewinnie - kilka lat temu - od bezprzewodowych ładowarek. Oferta jednak stale się poszerza — a rozwiązania takie jak głośnik Symfonisk, ramka z wbudowanym głośnikiem czy lampka z głośnikiem cieszą się sporym zainteresowaniem. Szwedzka sieciówka stale zatem poszerza ofertę związaną z produktami dla miłośników elektroniki i gadżeciarzy. Najświeższym dodatkiem do oferty ma być specjalna półka dedykowana głośnikowi Symfonisk, która nie tylko sprawdzi się jako miejsce do odłożenia książki, ale także będzie pełnić funkcję ładowarki indukcyjnej.

Półka dla głośnika z Ikei. Odłożysz książkę, telefon naładujesz...

Dedykowany głośnikowi dodatek trafił już do oferty pierwszych sklepów — m.in. tych niemieckich. Tamtejsi użytkownicy doczekali się już strony z ofertą akcesorium, które nie tylko stworzy estetyczną całość przy naszym łóżku, ale także okaże się praktycznym dodatkiem. Jak wiadomo - smartfony to sprzęty z którymi wielu z nas nigdy się nie rozstaje, a kiedy śpimy - lubimy mieć je nieopodal. Półka montowana obok łóżka wydaje się zatem być perfekcyjnym miejscem, by odłożyć na nią smartfon. Ale noc to także czas, w którym większość z nas ładuje telefony - stąd wsparcie dla bezprzewodowego ładowania w standardzie Qi, a poza tym jeszcze port USB-C 18W.

Jako że dodatek nie jest jeszcze dostępny w polskiej ofercie — nie znamy ceny, która będzie obowiązywać u nas. W Niemczech przyjdzie za dodatkową półkę zapłacić niespełna 40 euro (czyli ok. 185 złotych). Zakładam zatem, że ostateczna oferta wyniesie około 199 złotych. No i kiedy dodamy dodamy do tego jeszcze głośnik (499 złotych) - nagle robi się dość kosztownie. Ale trzeba przyznać, że wciąż udaje się zachować estetyczną i minimalistyczną formę