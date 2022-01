IKEA we współpracy z Sonosem przygotowała 2. generację lampki Symfonisk z wbudowanym głośnikiem. Do wyboru są teraz dwa kolory i dwa rodzaje kloszów.

Symfonisk to bardzo ciekawa lista produktów w ofercie IKEA, ponieważ są to jedne z niewielu towarów, które Szwedzi przygotowują wspólnie z zewnętrzną firmą. W przypadku głośników wybór padł na Sonosa, co raczej nikogo nie dziwi, ze względu na popularność i rozpoznawalność ekosystemu. Niedawno poznaliśmy 2. generację półek Symfonisk, a obecnie w polskich sklepach IKEA można kupować 2. generację lampy Symfonisk z wbudowanym głośnikiem. Zmian jest naprawdę sporo, choć część z nich jest trudna do zauważenia.

Nowa wersja lampy Symfonisk z głośnikiem Wi-Fi

To, co od razu rzuci się w oczy to zmieniony kształt bazowego elementu, który raczej przypomina teraz HomePoda od Apple. Nad nim umieścić można jeden z dwóch dostępnych kloszów - szklany lub tekstylny. Cały zestaw może być zamówiony w kolorze białym lub czarnym, więc nareszcie IKEA oferuje pewien wybór, jeśli chodzi o stylistykę i kolorystykę . Na tym jednak nie koniec zmian, bo zniknięcie podstawki - gdzie znajdowały się do tej pory przyciski - spowodował ich przeniesienie na sam głośnik. Nie ma też przycisku przypominającego pokrętło, co mogło mylić niektórych użytkowników. W dolnej części obudowy znalazł się niewielki przycisk do włączania oświetlenia, a na odwrotnej stronie przyciski sterujące odtwarzaniem (play/pauza) oraz głośnością. Pomiędzy nimi umieszczono diodę informującą o stanie urządzenia.

Nowe kolory, nowe klosze i nowe żarówki

Najważniejszą zmianą jest jednak skorzystanie z bardziej uniwersalnej oprawki E26 / E27 na żarówki. Oznacza to, że bez problemu skorzystamy z wielu modeli żarówek na Wi-Fi, które będziemy mogli podłączyć do naszego ekosystemu smart home Philips Hue, TP-Link Kasa czy innego. Sam głośnik będzie zachowywał się tak jak każdy inny sprzęt marki Sonos - można łączyć go w pary lub dołączać do wielogłośnikowego systemu w całym domu, a odtwarzaniem kierujemy z dedykowanej aplikacji Sonosa lub przy użyciu AirPlay2 i Spotify Connect.

Lampa Symfonisk z głośnikiem Wi-Fi (2. generacja z 2021 r.) z kloszem z tkaniny kosztuje 749 zł, a ze szklanym kloszem 799 zł.