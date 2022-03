IKEA ma nowy hit - lampka na baterie z głośnikiem Bluetooth

IKEA VAPPEBY - lampka z głośnikiem BT

IKEA przygotowała kolejne ciekawe urządzenie, które jest już dostępne w sprzedaży w Polsce. Lampka VAPPEBY jest bezprzewodowa, zasilana przez wbudowaną baterię, którą można naładować kablem USB typu C i posiada wbudowany głośnik z obsługą Bluetooth. To jednak nie wszystko, urządzenie wspiera technologię Spotify Tap, co oznacza, że po sparowaniu z naszym telefonem, wystarczy nacisnąć przycisk na lampce aby rozpoczęła ona odtwarzanie ostatniego utworu z aplikacji. Jeśli ten kawałek wam się akurat nie spodobam to można nacisnąć jeszcze raz, aby odtworzyć inną rekomendację. Bardzo pomysłowe i funkcjonalne rozwiązanie, szczególnie na wiosenne i letnie wieczory w ogrodzie, bo lampka posiada certyfikat IP65, który zapewnia jej pewien stopień odporności na wodę i kurz. Nie wrzucałbym jej do basenu, ale zwykły deszcz z pewnością jej nie zaszkodzi.

O ile mi wiadomo jest to też pierwszy głośnik Bluetooth, który obsługuje rozwiązanie Spotify Tab, do tej pory mieliśmy na rynku tylko kilka modeli słuchawek ze wsparciem dla tej funkcji. Niestety poza tym brakuje mu jakichkolwiek funkcji smart, nie ma więc pogadamy sobie zatem za jej pomocą z żadnym z elektronicznych asystentów. Mimo wszystko VAPPEBY (kto wymyśla te nazwy?) i tak z pewnością znajdzie swoich miłośników, choć cena nie należy do najniższych. Lampka ma 25 cm wysokości i 17 cm średnicy, a obecnie dostępna jest w Polsce tylko w kolorze niebieskim w cenie 279 PLN.