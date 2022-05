IKEA Polska wprowadza możliwość wygodnego robienia zakupów w sklepach stacjonarnych z wykorzystaniem aplikacji mobilnej. Skróci to czas spędzony w kolejkach do kasy i skanowania produktów

Użytkownicy aplikacji mobilnej IKEA już teraz mogą skorzystać z nowej usługi, która w rozumieniu sieci sklepów łączy dwa rodzaje doświadczeń zakupowych - online i tradycyjnych. Dzięki usłudze "Skanuj i Płać" można w łatwy i szybki sposób zrobić zakupy w polskich sklepach IKEA.

Usługa działa na zasadzie samodzielnego skanowania produktów, które są wybierane w czasie zakupów. Wystarczy aplikacja IKEA i telefon z aparatem. Po zeskanowaniu produktu, ten trafia do wirtualnego koszyka generującego kod QR. Wraz z nim, po zakończonych zakupach, należy udać się do jednej z kas samoobsługowych i go zeskanować. Naliczone zostaną wszystkie produkty i w mniej niż 60 sekund będzie można za nie zapłacić - bez konieczności ręcznego ich skanowania w kasach. W międzyczasie można je zapakować i nie martwić się o wydłużonym czasie spędzonym w kasie lub kolejce do niej. IKEA podaje, że usługa skraca czas spędzony w kasie o ponad 50%.

Skanuj i Płać. Nowa usługa w sklepach IKEA już dostępna

Usługa "Skanuj i Płać" aktywowana jest w aplikacji mobilnej w zakładce Konto. Przed jej włączeniem, należy wskazać sklep, w którym będą robione zakupy. Przy jej pomocy można skanować zarówno tradycyjne kody kreskowe znajdujące się na towarach sprzedawanych w IKEA oraz kody QR. Można je znaleźć na niektórych produktach i na większości produktów w Circular Hub (dział sprzedaży okazyjnej).

Usługa „Skanuj i Płać” to doskonała alternatywa nie tylko dla kas tradycyjnych, ale i samoobsługowych. Czas realizacji płatności z tą funkcją to jedna minuta, co poprawia efektywność transakcji i skraca kolejki do kasy. Klient nie traci czasu na skanowanie produktów przy kasie oraz przepakowywanie do własnej torby. Ponadto według naszych danych 95% klientów prawdopodobnie skorzysta z tej opcji podczas następnej wizyty i poleci ją znajomemu. Wersja testowa pojawiła się w maju 2021 w sklepie IKEA w Jankach, a obecnie działa również w Krakowie, Gdańsku, Targówku, Poznaniu i Wrocławiu.

- mówi Justyna Nica, Liderka ds. spraw wdrażania rozwiązań płatniczych, IKEA Retail w Polsce.

Źródło: informacje prasowe