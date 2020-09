IKEA odkrywa segment gamingowy i wraz z ASUS ROG przygotowuje dla graczy idealne rozwiązania

IKEA przyzwyczaiła nas do ciekawych produktów, które powstają we współpracy z innymi firmami. Mieliśmy już głośniki z technologią dostarczaną przez Sonos, akcesoria smart-home działające z popularnymi asystentami, czy niedawno zapowiedzianą kolekcja akcesoriów kompatybilnych z LEGO. Jednak do tej pory IKEA nie zagłębiała się zbytnio w sektor gier wideo i nie ma w swojej ofercie zbyt wielu mebli, czy akcesoriów dla graczy. To zmieni się w przyszłym roku. Szwedzka firma poinformowała o nawiązaniu współpracy z ASUS ROG, której owocem będzie zupełnie nowa linia produktów trafiających w gusta wymagającego klienta.

IKEA przygotowuje dla graczy nowe meble i akcesoria. To efekt współpracy z ASUS ROG

Jednak zanim będziecie mogli pojechać do IKEA po gamingowe meble, upłynie trochę czasu. Sieć zapowiedziała, że w pierwszej kolejności nowe produkty trafią na rynek chiński. Ma to być na początku przyszłego roku. Firma planuje ich sprzedaż na innych rynkach, w tym zapewne w Polsce, dopiero za rok — w październiku 2021 r. W przygotowaniu jest ok. 30 mebli i akcesoriów, które mają być praktyczne i jednocześnie dobrze wkomponowywać się w wystrój domu lub mieszkania. Co będzie dostępne w asortymencie dla graczy? Tego nie wiadomo, można jednak podejrzewać, że w katalogu IKEA pojawią się nowe biurka, czy ergonomiczne fotele podnoszące komfort w czasie zabawy przed komputerem.

Projektanci IKEA oraz specjaliści z ASUS ROG współpracują z profesjonalnymi graczami i miłośnikami gier wideo, którzy pomogą w zaprojektowaniu mebli i akcesoriów i dzielą się swoją opinią na temat wymagań i produktów, które mogłoby sprostać ich oczekiwaniom. Projekty powstają w szanghajskim Centrum Rozwoju Produktu. Efektów tej współpracy na razie nie widać i wszystkie przedmioty zostaną zaprezentowane za jakiś czas. Jeśli jednak wierzyć przedstawicielom obu firm, współpraca ma szansę przynieść zaskakujące efekty i z całą pewnością przyciągnie uwagę graczy, którzy szukają ciekawych rozwiązań — zarówno w postaci mebli, jak i akcesoriów, które wpłyną na wygodę podczas grania.