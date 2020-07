Potwierdzają to też dalsze pomiary, kontrast przekracza 1400:1 co jak na panel IPS jest świetną wartością, a odwzorowanie kolorów stoi na bardzo wysokim poziomie. Po kalibracji wyświetlacz zastosowany w ROG Zephyrus Duo 15 może z powodzeniem służyć profesjonalistom i faktycznie pokrywa bez problemu przestrzeń barwową AdobeRGB. Duży plus za świetną matrycę.

ASUS ROG Zephyrus Duo 15 – oprogramowanie

W kwestii oprogramowania nie ma żadnego zaskoczenia, jest już dobrze znany miłośnikom ASUSa Armoury Crate, który pozwala na monitorowanie podstawowych parametrów CPU i GPU oraz systemu chłodzenia, a także na konfigurację np. podświetlenia klawiatury. Druga aplikacja to MyASUS, tam znajdziemy podstawowe informacje o urządzeniu, a także możemy np. dokonać aktualizacji sterowników i oprogramowania. W pakiecie ASUS dorzuca nam też testową wersję McAfee, która nachalnie przypomina, że przez kilkanaście dni od zakupu możemy wykupić tańszy abonament na rok.

ASUS ROG Zephyrus Duo 15 – wydajność

Przejdźmy jednak do konkretów i zobaczmy na co stać najnowszy wypust Intela, czyli Core i9-10980HK. Ośmiordzeniowy układ powinien jak równy z równym konkurować z procesorami AMD Ryzen 7 4700H i Ryzen 9 4900H, oferując bardzo zbliżoną wydajność dzięki taktowaniu na poziomie nawet 5,3 GHz. Niestety mi nie udało się takich wartości odnotować, przy obciążonym jednym rdzeniu w trybie Turbo było to maksymalnie 4,8 GHz, a dla wszystkich rdzeni 4,6 GHz, choć limit temperatury sprawiał, że wartość ta szybko spadła do 4,5 GHz. Być może była to kwestia oprogramowania, bo miałem nieco problemów ze zmuszeniem procesora do obniżania taktowania w czasie bezczynności.

W praktyce okazuje się jednak, że pomimo szczerych chęci, Core i9-10980HK nie jest w stanie dotrzymać kroku topowym procesorom AMD. Różnice w wydajności nie są może duże, ale nie jest to też tzw. błąd pomiarowy. Od takiej jednostki można by było pewnie oczekiwać nieco więcej, ale tak jak wspominałem, Zephyrus Duo 15 nie wykorzystuje jej pełnego potencjału, być może w przyszłości się to zmieni.

Wydajność w grach

Lepszego komputera do gier nie znajdziecie, z pewnych względów karty pokroju GeForce RTX 2080 Super Max-Q montowane są tylko w notebookach z procesorami Intela. Wydajniejszej karty w notebookach nie znajdziecie i nawet jeśli ma nieco niższe taktowanie niż pełnoprawny model, to nadal oferuje więcej niż świetną wydajność.

Doskonale to widać już w teście 3DMark, gdzie wyniki zarówno w FireStrike jak i Time Spy są zdecydowanie lepsze niż w jakimkolwiek innym notebooku jaki testowałem w ostatnim czasie. To musi robić wrażenie.

Oczywiście ma to też przełożenie na gry. GeForce RTX 2080 Super Max-Q to karta, która pozwala nawet na komfortowe granie w natywnej rozdzielczości wyświetlacza, czyli 4K. W naszych standardowych testach wyniki były takie:

Shadow of the Tomb Raider (1920×1080 pikseli, ustawienia Ultra) – 87 kl/s

Wiedźmin 3: Dziki Gon (1920×1080 pikseli, ustawienia Wysokie) – 123 kl/s

Just Cause 4 (1920×1080 pikseli, ustawienia Ultra) – 110 kl/s

The Division 2 (1920×1080 pikseli, ustawienia Ultra) – 107 kl/s

Call of Duty: Warzone (1920×1080 pikseli, ustawienia Ultra) – 131 kl/s

Gdy podniesiemy rozdzielczość do 4K to wyniki spadają średnio o połowę, przykładowo w Wiedźminie 3 w ustawieniach wysokich będzie to około 54 kl/s, a w Call of Duty Warzone nieco ponad 60 kl/s. Biorąc pod uwagę, że matryca ma odświeżanie 60 Hz i jest zgodna z technologią G-Sync, to wynik w sam raz ;-). Gorzej gdy odłączymy zasilanie, wtedy liczba klatek zawsze spada w okolice 30, nawet w rozdzielczości 1080p.

Dysk SSD

W kwestii pamięci masowej ASUS „poleciał po bandzie” i zainstalował dwa nośniki pracujące w trybie RAID 0. W normalnej sytuacji to byłaby pewnie zaleta, ale w przypadku dysków NVMe gdzie wąskim gardłem jest szyna PCIe 4x, która ogranicza przepustowość do 3,5 GB/s, nie ma to wielkiego sensu. Owszem wyniki sekwencyjne są bardzo dobre, ale kontroler RAID chyba nie do końca radzi sobie z losowymi próbkami. Wydaje mi się, że lepsze rezultaty dałyby dwa solidne dyski M.2 bez RAID 0. Nic nie stoi na przeszkodzie aby macierz oczywiście rozmontować, trzeba tylko wcześniej sklonować zawartość dysku.

ASUS ROG Zephyrus Duo 15 – bateria

Jak już wspominałem bateria ma pojemność 90 Wh, czyli całkiem sporo. Dlatego nawet pod maksymalnym obciążeniem notebook przepracował blisko 1h i 20 minut, co jest wynikiem średnio o 30% lepszym niż typowy rezultat osiągany przez notebooki gamingowe. Niestety jak już wspominałem w moim egzemplarzu jest problem z obniżaniem taktowania procesora podczas bezczynności, nie zawsze to działa, a jak nie zadziała, to pomimo lekkiego obciążenia zużycie energii wynosi 50-60 W, a czas pracy to ledwie trochę ponad 2 godziny. Gdy wszystko działa tak jak powinno to w teście czytelnika udało się osiągnąć nieco ponad 6 godzin pracy z dwoma wyświetlaczami. Przy oglądaniu wideo czas pracy spada do 4,5 godziny. Wyłączenie dodatkowego ekranu pozwala nam uzyskać o około 30-40 minut lepsze wyniki.

Test czytelnika (jasność ekranu na 50%, WiFi włączone, odświeżanie strony WWW co 30 sekund) – 6h 22 minuty

Test filmowy (jasność ekranu na 50%, WiFi włączone) – 4h 24 minuty

Test w grach (jasność ekranu na 50%, Wiedźmin 3) – 1h 18 minut

ASUS ROG Zephyrus Duo 15 – temperatury, hałas, pobór energii

Jak już wspominałem przy opisie tej konstrukcji, system chłodzenia jest rozbudowany oraz bardzo dobrze przemyślany, co owocuje świetnymi wynikami. Throttlingu praktycznie nie zauważamy nawet przy dłuższym obciążeniu, wynik Cinebench R20 spada nieznacznie w kolejnych 20 pomiarach. W czasie rozgrywki w CoD: Warzone w trybie Turbo temperatura GPU dobija do 74 stopni Celsjusza, a procesora do 77 stopni, co jest wartością akceptowalną. Mocno nagrzewa się spód notebooka i przechodzi to też nieco na okolice klawiatury.

Jeśli chodzi o hałas to jest to bez wątpienia jedna z lepszych konstrukcji jakie miałem w testach. W trybie Turbo przy maksymalnym obciążeniu natężenie dźwięku dochodzi do 51 dB, co jest wynikiem świetnym na tle konkurencji. Zazwyczaj testowane notebooki dla graczy w takich warunkach osiągają 54-56 dB, czyli są wyraźnie głośniejsze. Co więcej wystarczy wejść w tryb Silent i hałas spada do 46 dB, czyli lekkiego szumu. Oczywiście odbija się to na wydajności, która spada o około 15-20%, ale często nie ma znaczenia, czy mamy 100 czy 125 klatek na sekundę, a ulga dla uszu jest odczuwalna. Za system chłodzenia ogromny plus.

I tak dochodzimy do poboru energii. Przy pełnym obciążeniu sięga ono nawet 175 W (w trybie Turbo), co nie jest jakoś szokujące biorąc pod uwagę zastosowaną konfigurację. W trybie Silent jest to maksymalnie 131 W. Obciążenie samego CPU w trybie Turbo to nadal całkiem sporo, bo 150 W w trybie Turbo i 120 W w trybie Silent. W stanie bezczynności zużycie energii spada do około 30 W pod warunkiem, że procesor obniża swoje taktowanie, jeśli nie to jest to stale 50-60 W.

ASUS ROG Zephyrus Duo 15 – podsumowanie

ROG Zephyrus Duo 15 to z pewnością notebook bez kompromisów. ASUS zmieścił w tej konstrukcji wszystko co najlepsze, najwydajniejszy procesor w ofercie Intela, najwydajniejszą kartę graficzną w ofercie NVIDIA, 32 GB RAM, dwa dyski SSD NVMe o pojemności 2 TB i jeszcze ekran 4K. Trudno sobie wymarzyć coś czego może tutaj brakować i ma to też swoje odbicie w cenie. Okolice 20 000 PLN to kwota, która może przyprawić o zawrót głowy. Na szczęście nikt nie zmusza nas do kupowania topowej specyfikacji, jak zadowolicie się procesorem Core i7-10875H oraz GeForce RTX 2070 Super Max-Q to cena spadnie do niespełna 14 000 PLN. To wygląda już znacznie lepiej, a możliwości pozostają.

Dodatkowy ekran to miły dodatek, ale nie game changer. Na pewno jednak znajdzie swoich miłośników i jest bardzo efektywnym sposobem na montaż dodatkowego wyświetlacza. Znacznie istotniejszy z mojego punktu widzenia jest system chłodzenia. Jest wydajny, a przy tym stosunkowo cichy. W trybie Silent tracimy co prawda nieco wydajności, ale rekompensuje to świetną kulturą pracy, którą tym bardziej doceniasz, jak masz bezpośrednie odniesienie do konkurencji. Umieszczenie klawiatury i gładzika to kwestia przyzwyczajenia, na biurku nie stwarza to problemów, gorzej jak chcielibyście trzymać notebooka na kolanach, np. w pociągu.

Reasumując, myślę, że Zephyrus Duo 15 jest wart swojej ceny. Jak spojrzymy na konkurencję w tej półce wydajnościowej, to okazuje się, że wcale nie jest znacznie tańsza, a tutaj dostajemy komponenty naprawdę z wysokiej półki. Warto go rozważyć chociażby dla samego systemu chłodzenia.

ASUS ROG Zephyrus Duo 15 (GX550L)

Orientacyjna cena: ~19 000 PLN

+ wydajny procesor Intel Core i9-10980HK i układ graficzny RTX 2080 Max-Q

+ świetny i stosunkowo cichy system chłodzenia

+ bardzo dobra, podświetlana klawiatura

+ świetna jakość wykonania

+ matryca 4K, IPS z pełnym pokryciem AdobeRGB

+ wysoka wydajność przy wadze tylko 2.4 kg

+ dodatkowy wyświetlacz o przekątnej 14,1 cala

– problemy z zarządzaniem taktowania CPU

– brak kamerki do wideo rozmów

– wysoka cena