Zdaniem niektórych klocki LEGO to najmilej wspominana zabawka z dzieciństwa, a co więcej dużą część osób nawet po dorośnięciu kolekcjonuje je i składa przeróżne zestawy. IKEA postanowiła wyjść naprzeciw niesłabnącej popularności duńskich klocków i przygotowała kompatybilne z nimi elementy mebli. Dzięki zestawom Bygglek możliwe jest nie tylko wygodne przechowywanie klocków wewnątrz, ale przede wszystkimi nadbudowywanie klockami LEGO na pokrywce czy boku pojemnika. Jesteśmy więc tylko o krok od stworzenia całych szafek czy biurek, które będą posiadały odpowiednie wyżłobienia kompatybilne z klockami LEGO. IKEA będzie sprzedawać też specjalne zestawy w swoich sklepach, by klient wrócił do domu z kompletem.