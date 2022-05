iFixit przygotowuje się do sprzedaży części zamiennych Steam Deck. W serwisie dostępny będzie cały szereg podzespołów i elementów do samodzielnej naprawy "konsoli" od Valve.

W lutym tego roku informowaliśmy was, że serwis iFixit będzie sprzedawał części zamienne do "konsoli" Valve Steam Deck - urządzenia, które stale wzbudza zainteresowanie graczy i, które wciąż jest trudno dostępne. iFixit jest pierwszym oficjalnym sklepem z częściami zamiennymi do tego urządzenia, współpracuje także z Samsungiem w dostarczeniu części i instrukcji pozwalających na naprawdę smartfonów koreańskiego producenta.

Jak podaje The Verge, iFixit będzie sprzedawał niemal wszystkie elementy Steam Decka. Redakcja dotarła do listy i cennika części, które serwis przedwcześnie opublikował na swoich stronach. Oprócz podstawowych elementów, takich jak gałki analogowe i przyciski, w ofercie iFixit dostępne będą również obudowy (przednia i tylna), taśmy samoprzylepne ułatwiające montaż podzespołów, głośniki, chłodzenie w postaci wentylatorów, ekran (również w wariancje z powłoką antyrefleksyjną), a nawet płyta główna. I to właśnie ten ostatni element jest najdroższy. Płyta główna Steam Deck z układem AMD Aerith wyceniona została na 350 dolarów (ok. 1550 zł).

iFixit z częściami zamiennymi do Steam Deck. Do kupienia będzie niemal wszystko

W zależności od wybranego komponentu, w sklepie iFixit dostępne są elementy umożliwiające wymianę uszkodzonych podzespołów lub brakujące elementy w postaci gumek, uszczelek, itp. Co ciekawe, w ofercie brakuje baterii, które z pewnością będą jednymi z najczęściej wymienianych elementów Steam Deck. W rozmowie z The Verge, szef iFixit potwierdził, że tych zabraknie w momencie uruchomienia oficjalnej sprzedaży. Trwają jednak prace i rozmowy z Valve, by baterie pojawiły się jak najszybciej. Podobna sytuacja dotyczy pamięci SSD, które w Steam Deck mogą być wyciągane - o ile znajdziemy odpowiednie zamienniki. Te również pojawią się w sklepie iFixit, jednak nie wiadomo kiedy.

Zestaw do wymiany ekranu w Steam Deck

Fakt, że jeden z najbardziej popularnych serwisów internetowych oferujących części zamienne w swojej ofercie posiada oryginalne części zamienne do popularnych sprzętów oznacza, że osoby chcące naprawić uszkodzone elementy urządzenia (nie tylko mobilne) mogą to zrobić w zaciszu własnego domu. Nawet jeśli nie mają dużego doświadczenia. Instrukcje przekazywane przez iFixit są zrozumiałe, szczegółowe i skrupulatnie przygotowane przez techników pracujących dla serwisu. "Prawo do naprawy", o które zabiega wielu sprawia, że coraz więcej producentów sprzętów elektronicznych.

Naprawa we własnym domu. Coraz więcej firm na to pozwala

Także Apple otworzyło się na tego typu rozwiązania. Firma w zeszłym miesiącu uruchomiła sklep internetowy Self Service Repair Store. A w nim można kupić części zamienne do kilku modeli iPhone'a. W sprzedaży jest też sprzęt i narzędzia ułatwiające naprawę telefonu. Ten można również wypożyczyć. Do pobrania, za darmo, są również instrukcje. Krok po kroku przeprowadzą po często skomplikowanych procesach wymiany poszczególnych elementów. Sklep dostępny jest wyłącznie w Stanach Zjednoczonych. Apple zapewnia jednak, że do końca roku trafi do kolejnych krajów - w tym do Europy.