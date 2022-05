Steam Deck to jeden z tych sprzętów który pobudza wyobraźnię. Czy jest pierwszym kieszonkowym komputerem który oferuje dostęp do ogromnej biblioteki gier cyfrowych? Nie. Ale stoi za nim samo Valve, które obiecuje pełną kompatybilność z ogromną listą gier dostępną w ich sklepie. Najpopularniejszym cyfrowym sklepie z grami na PC, pamiętajmy. Jeżeli śledzicie nowości na temat tego sprzętu to prawdopodobnie widzicie jak na dłoni, że dzieje się wokół niego naprawdę dużo. Już w marcu udostępniono oficjalne sterowniki dla Windowsa 10, dzięki którym biblioteka urządzenia z dnia na dzień powiększyła się do niewyobrażalnych rozmiarów. Ale warto pamiętać, że na Steam Decku świat się nie kończy — i jeżeli interesują was takie urządzenia, to warto przyjrzeć się nowym produktom Aya: Neo 2 oraz Neo Slide.

Mają oferować 2x więcej mocy niż Steam Deck. Oto Aya Neo 2 oraz Aya Neo Slide

Sercem nowych komputerów, jak informuje Liliputing, mają być procesory AMD Ryzen 7 6800U, które trafią tam wespół z kartą graficzną AMD Radeon 680M. Dzięki wykorzystaniu nowych układów graficznych, urządzenia mają zaoferować wydajność nawet do 3,38 teraflopów — czyli... ponad dwukrotnie więcej, niż najpopularniejszy sprzęt tego typu — konsolka od Valve. W teorii brzmi świetnie, tym bardziej, że całości dopełniać będzie system system Microsoftu oraz pamięci LPDDR5-6400. Aya Neo 2 ma jtakże posiadać PCIe 4.0, porty USB 4.0 oraz... skaner linii papilarnych.

Aya Neo 2 będzie "klasycznym" handheldem i niczym specjalnym nie wyróżni się na tle wspomnianego Steam Decka czy Nintendo Switch. Aya Neo Slide to zupełnie inna bajka, bowiem temu sprzętowi znacznie bliżej do smartfonów sprzed lat. Oferuje on bowiem wysuwany ekran, pod którym skrywana jest klawiatura QWERTY. Z mojej perspektywy: im więcej części ruchomych, tym więcej potencjalnych problemów. Jednak nie mam najmniejszych wątpliwości, że sprzęt ten znajdzie swoich miłośników. Tym bardziej, że mowa o pełnoprawnym systemie Microsoftu i całym szeregu bonusów z nim związanym.

Brzmi pięknie? No tak, ale trzeba będzie za to słono zapłacić

Aya Neo 2 i Aya Neo Slide zapowiadają się doskonale — i pewnie dla wielu okażą się znacznie bardziej kuszącą propozycją. Przynajmniej tak długo, aż nie poznają ich... ceny. O ile Steam Decki startują od pułapu około 2000 złotych (czyli 400 dolarów), tutaj trzeba liczyć się z co najmniej dwukrotnie wyższymi kosztami. Wszystkie dotychczasowe sprzęty firmy wycenione były na ponad tysiąc dolarów na starcie, a skoro mowa o jeszcze mocniejszej konstrukcji — to w kontekście inflacji, stale rosnących cen i braków na rynku podzespołów — sprawa wydaje się być przesądzona. Dlatego mimo że Aya Neo 2 oraz Aya Neo Slide zaoferują więcej mocy, to ich ceny mogą dość skutecznie pchnąć potencjalnych klientów ku tańszemu produktowi Valve. Na otarcie łez — niebawem mamy poznać dwa nowe produkty z serii Aya Neo: Air oraz Next. Pierwszy z nich będzie budżetowym podejściem do przenośnego PC, drugi — najwyższą półką.