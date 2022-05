Microsoft uruchamiając nowy Program Mentorski, przygotowany z myślą o grających kobietach, zaprasza na sesje, w których wygrana uczestniczka dowie się więcej o tym, jak rozwijać swoje umiejętności. W rozmowie z mentorką będzie można pozyskać wiele cennych wskazów i poznać jej ścieżkę kariery oraz to, jak jej praca wygląda na co dzień.

Program skierowany jest do wszystkich kobiet. Jego celem jest nawiązanie współpracy pomiędzy uczestniczkami a menedżerkami z różnych studiów i działów Xbox. Uczestniczki mają szansę wygrać dostęp do sesji coachingowej 1:1 z liderkami branży. Jedynymi ograniczeniami uczestnictwa są wiek i lokalizacja. Na sesje coachingowe nie mogą zgłaszać się osoby poniżej 18 roku życia ani osoby spoza regionu wskazanego przez mentora. Program oraz spotkanie online z mentorką są darmowe.

W Polsce liderką wybrana została Kinga Wodzyńska od 12 lat zajmująca się komunikacją w branży gamingowej. Od dwóch lat odpowiada za PR studia Bethesda w Polsce - tego samego, którego w 2020 r. kupił Microsoft. Program ma przede wszystkim pozwolić na stworzenie bezpiecznej przestrzeni, w której zainteresowane osoby mogą poszerzyć wiedzę i porozmawiać z kimś, kto osiągnął sukces w tej branży.

Gaming Big Sister. Microsoft startuje z programem mentorskim dla kobiet

Warto jednak się spieszyć. Jeśli jesteście zainteresowane wzięciem udziału w programie, na rejestrację macie jeszcze tylko kilka dni. Ta zakończy się 23 maja 2022 r. o godzinie 9:00. O tym, kto zwycięża w danym regionie, zadecyduje jury. Informacje o wygranych mają być dostarczone do 10 czerwca 2022 r. Niestety liczba miejsc jest mocno ograniczona. Do programu zaproszona zostanie wyłącznie jedna osoba z danego regionu: USA, Wielka Brytania i Irlandia, ANZ (Australia i Nowa Zelandia), Kanada, DACH (Niemcy, Austria, Szwajcaria) Francja, Japonia, Polska i Korea.

Wczytując się w regulamin można znaleźć dodatkowe informacje związane z samą sesją coachingową. Data i godzina sesji zostaną ustalone przez firmę Microsoft w zależności od dostępności mentora i wybranego uczestnika. Sesja musi się odbyć najpóźniej do 10 lipca 2022 roku. Odbędzie się ona na platformie Teams i będzie trwała maksymalnie 60 minut. Rozmowy coachingowe nie będą nagrywane, a ich treść nie może być udostępniana w mediach społecznościowych.

W przyszłości planowane jest rozszerzenie programu i zaproszenie do udziału kolejnych mentorek. A to oznacza, że skorzystać będą z niego dodatkowe osoby. Trzeba przyznać, że jeden zwycięzca na region to dość mało. Microsoft zapewnie jednak, że to dopiero początki. Gaming Big Sisters ma rozwijać się dynamicznie i oferować dużo więcej ciekawych aktywności dla dziewczyn i kobiet, które chcą odnaleźć się na rynku gier komputerowych. Zarówno hobbistycznie, jak i profesjonalnie.

Wszystkie informacje związane z Programem, wraz z regulaminem i rozbudowaną sekcją pytań i odpowiedzi znajdziecie na stronach Gaming Big Sisters.

Źródło Informacje prasowe