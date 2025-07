Idealna myszka do gamingu? HyperX ma co najmniej cztery propozycje

Te gamingowe myszki HyperX to połączenie precyzji, wydajności i nowoczesnych technologii – w czterech różnych wariantach dopasowanych do stylu gry i budżetu.

Przez ostatnie lata rynek akcesoriów dla graczy rozwijał się w niezwykle dynamicznym tempie – szczególnie w przypadku gamingowych myszek. Setki modeli, parametrów, wskaźników, producentów i w końcu wiele różnych przedziałów cenowych. Jeśli dopiero wchodzisz w ten świat lub chcesz wymienić swój stary sprzęt na coś, co da Ci przewagę w sieciowych potyczkach, to mam dobrą wiadomość. Poniżej znajdziesz propozycje nie jednej, a czterech gamingowych gryzoni od HyperX – partnera takich gigantów e-sportu, jak Virtus.pro czy FATE.

Reklama

Zestawienie otwiera najbardziej budżetowa myszka, czyli HyperX Pulsefire Haste 2 Core Wireless. Budżetowa nie oznacza jednak zła, bo HyperX zastosował w niej kilka ciekawych rozwiązań, których nie powstydziłaby się droższa konkurencja.

Polubią ją przede wszystkim gracze, ceniący długi czas pracy na baterii. HyperX Pulsefire Haste 2 Core Wireless ma zasilanie bateryjne (AAA) i oferuje nawet do 100 godzin nieprzerwanej gry (w trybie 2,4 GHz, bez podświetlenia). Jeśli jakimś cudem to dla Ciebie mało, to zawsze możesz przełączyć się na połączenie Bluetooth 5.2 przy obniżonej częstości raportowania – wtedy myszka wykręci 200 godzin pracy, a to już naprawdę konkretny wynik.

Długi czas pracy na baterii to niejedyne zalety. Warto docenić też niską wagę (90g) i uniwersalną konstrukcję, dzięki której znajdzie zastosowanie zarówno w dłoniach osoby praworęcznej, jak i leworęcznej. Jej sercem jest zaś czujnik HyperX Custom Core, podatny na customizację. Oznacza to, że gracz może dostosować czułość gryzienia do własnych preferencji, z górnym limitem na poziomie 12 tys. DPI i maksymalną częstotliwością raportowania 1000 Hz. Jeśli zaś chodzi o tryby łączności, to HyperX Pulsefire Haste 2 Core Wireless klasycznie oferuje 2,4 GHz i Bluetooth.

A co z trwałością? HyperX twierdzi, że myszka może wytrzymać do 20 milionów kliknięć. To zasługa wytrzymałych przełączników TTC Gold.

Teraz czas na HyperX Pulsefire Fuse Wireless – model, który trafia w sedno oczekiwań graczy chcących poręcznej, bezprzewodowej myszy bez przepłacania. To konstrukcja, która łączy ambidextralny kształt z kompaktową formą i długim czasem pracy – bez żonglowania kablami.

HyperX zastosował tradycyjne zasilanie AAA, przekładające się na 85 godzin gry w trybie 2,4 GHz (przy wyłączonym RGB) – to wynik gorszy niż u poprzednika, ale ta myszka wygrywa na innych frontach. To przede wszystkim niższa waga – tylko 75 g z baterią, co wpisuje się w ideę myszki mobilnej, ale i desktopowej.

Konstrukcja jest symetryczna, więc ponownie sprawdzi się u graczy prawo‑ i leworęcznych – z teksturowanymi panelami Microline, które dodają przyczepności bez zbędnego upiększenia. Czujnik to sprawdzony Pixart PAW3311 – do 12 000 DPI, 300 IPS i 35 G akceleracji – a częstotliwość raportowania sięga natywnych 1000 Hz.

Reklama

Znów mamy do czynienia z dwoma trybami łączności – 2,4 GHz i Bluetooth – możesz więc podpiąć myszkę do PC, konsoli czy telefonu w zależności od potrzeb. Dodatkowo HyperX NGENUITY pozwala na dostosowanie ustawień DPI, podświetlenia RGB i przypisania przycisków – czyli pełna personalizacja pod swoje granie.

HyperX Pulsefire Fuse Wireless zniesie 20 milionów kliknięć – dzięki przełącznikom Kailh – co daje pewność, że posłuży na długo.

Reklama

HyperX Pulsefire Saga to mój subiektywny faworyt. Owszem, jest przewodowa, czyli zajeżdża trochę starą szkołą, ale za to ma coś, czego mogą pozazdrościć mu pozostałe myszki. To modularność, pozwalająca na dostosowywanie kształtu myszki do dłoni gracza. Jak to działa? Bardzo prosto, na zasadzie magnetycznych elementów. W pudełku znajdziecie dodatkowe części w różnych rozmiarach, pozwalające na stworzenie myszki idealnej – to rzadko spotykany zabieg na rynku.

A co z technikaliami? Sercem urządzenia jest czujnik HyperX 26K, działający do 26 000 DPI przy maksymalnie 650 IPS – to zapewnia płynność i dokładność w dynamicznych grach, więc to model dedykowany szczególnie fanom wieloosobowych rozgrywek. Dopełnieniem są optyczne przełączniki HyperX, które oferują szybki klik bez drgań i bez obawy o debounce.

Dodajmy do tego częstotliwość raportowania do 8 kHz, przekładającą się na niemal natychmiastową reakcję kursora. Podobnie jak w przypadku poprzedników, obsługa HyperX NGENUITY pozwala na dostosowanie DPI, kolorów RGB czy przycisków – wszystko w jednym miejscu. Saga posiada kabel typu HyperFlex 2 USB, który jest lekki, elastyczny i nie ciągnie się po podkładce.

Zestawienie zamyka HyperX Pulsefire Haste 2 Pro 4K Wireless – najdroższa z prezentowanych myszek i sprzęt dla graczy, którzy szukają ekstremalnej responsywności i kompaktowej konstrukcji bez kompromisów. To bezprzewodowa wersja serii Haste 2, wyposażona w najbardziej odjechany element – polling rate do 4000 Hz. Co to oznacza? Że myszka odświeża swoją pozycję 4 tysiące razy na sekundę, co czyni ją świetnym narzędziem do zwalczania wrogów w shooterach czy grach typu MOBA.

To najlżejsza myszka w zestawieniu, ważąca zaledwie 61 g. W dłoni w zasadzie jej nie czuć, a jeśli posiadacie dobrą podkładkę, to podczas gry gryzoń będzie po prostu pływał po biurku – to zaleta, za którą warto dopłacić.

Reklama

W środku mamy topowy czujnik HyperX 26K – do 26 000 DPI, 650 IPS, 50 G akceleracji – czyli dokładnie to, czego oczekujesz po myszce z segmentu premium. Najciekawsze jest jednak to, że to pierwsza mysz HyperX z wyjściowym supportem 4 kHz polling rate, co daje 0,25 ms opóźnienia. W trybie 1000 Hz bateria utrzymuje się do 90 godzin, a przejście na 4 kHz skraca czas do 30 godzin.

Łączność jest wszechstronna: 2,4 GHz, Bluetooth i przez USB‑C – można grać i ładować jednocześnie. Do tego ślizgacze PTFE, wymienne gripy i minimalistyczne RGB w kółku scrolla. Z certyfikatem NVIDIA Reflex i oprogramowaniem HyperX NGENUITY, umożliwia monitoring opóźnień i pełną konfigurację DPI, profili i podświetlenia. Jeśli więc budżet Cię nie ogranicza, to HyperX Pulsefire Haste 2 Pro 4K Wireless będzie modelem, który zaoferuje najwięcej frajdy.

Stworzone dla gamingowych komputerów HP

HyperX to marka należąca do HP, które oprócz kultowych laptopów biurowych oferuje też urządzenia dedykowane graczom. Ich komputery z serii Omen świetnie współpracują z modelami HyperX Pulsefire Haste 2 Pro 4K Wireless czy HyperX Pulsefire Saga Pro Wireless, dzięki kompatybilności z technologią Instant Pair.

Bez fizycznego dongla – przy pomocy jednego przycisku – myszki mogą błyskawicznie łączyć się z komputerem, a Ty możesz od razu wskakiwać do gry bez grzebania w ustawieniach.