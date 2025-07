Abonament dla firm InPost – mniej formalności, więcej kontroli i realne oszczędności

Wysyłasz paczki regularnie? Niezależnie od tego, czy prowadzisz sklep internetowy, biuro rachunkowe, czy lokalną pracownię, dobrze wiesz, że logistyka potrafi zjeść czas, nerwy i pieniądze. Faktury od kuriera co kilka dni, zmienne stawki, opłaty dodatkowe, niespodzianki przy rozliczeniu… A gdyby tak dało się to wszystko uprościć? Z góry wiedzieć, ile zapłacisz, i skupić się na tym, co naprawdę ważne w prowadzeniu firmy?

Na czym polega Abonament dla firm InPost?

Jest to rozwiązanie, które przywraca kontrolę nad kosztami wysyłki i wprowadza spokój w codziennej logistyce. Abonament to nic innego jak pakiet kwotowy, który możesz wykorzystać na wybrane usługi InPost:

Reklama

wysyłkę przez Paczkomat® 24/7 ,

, doręczenia kurierskie z pomocą Kurier InPost.

Zamiast płacić za każdą paczkę osobno, wykupujesz miesięczny limit do wykorzystania i korzystasz z pełni usług w stałej cenie. W ramach abonamentu masz też:

stałą stawkę za przesyłki (bez zaskoczeń sezonowych),

(bez zaskoczeń sezonowych), opłata paliwowa wliczona w cenę abonamentu ,

, promocyjne stawki za przesyłki pobraniowe (COD) ,

, darmowe podjazdy kurierskie i możliwość samodzielnego nadania paczek,

i możliwość samodzielnego nadania paczek, zbiorczą fakturę z 7-dniowym terminem płatności.

Dla firm, które chcą działać sprawnie, to po prostu wygodniejsze podejście do logistyki i długofalowo przyniosą pozytywne skutki dla całego biznesu. Sprawne przesyłki to więcej zadowolonych klientów, którzy będą chcieli wrócić.





Dla kogo to rozwiązanie?

Z abonamentu korzystają dziś zarówno mikroprzedsiębiorcy, jak i rozwijające się e-commerce’y. To propozycja dla wszystkich, którzy:

wysyłają paczki regularnie (nawet od kilkunastu miesięcznie),

chcą z góry znać koszty logistyczne,

mają dość rozliczeń z pojedynczych przesyłek.

Sprawdza się w sklepach internetowych, punktach usługowych, a także w firmach z sektora biurowego czy edukacyjnego. Dzięki integracji z popularnymi systemami sprzedaży i zarządzania, Abonament dla firm pasuje nie tylko do logistyki, ale też do codziennego rytmu biznesu i odpowiada na jego zapotrzebowania.

Stała cena, mniej stresu

Największa zaleta? Przewidywalność. Gdy raz ustalisz swój pakiet, nie musisz się martwić o wahania cen czy niespodziewane dopłaty. Wiesz, na czym stoisz. Nie zaskoczy Cię sezon świąteczny ani podwyżka paliwa.

Reklama

Dodatkowo zyskujesz dostęp do dedykowanego panelu wysyłkowego, gdzie łatwo wygenerujesz etykietę, zamówisz kuriera i sprawdzisz status paczki. Oszczędzasz czas, eliminujesz chaos.

Prosty wybór: pakiet dopasowany do Ciebie

InPost oferuje kilka wariantów abonamentu tak, byś mógł dobrać model do skali działalności. Przykładowo, pakiet MICRO FIRMA to dobra opcja startowa – wystarczający na kilkadziesiąt wysyłek miesięcznie. Im wyższy pakiet, tym niższe stawki jednostkowe. A przy umowie na 24 miesiące będzie jeszcze taniej.

Reklama

W skrócie: nie musisz być dużą firmą, żeby korzystać z lepszych warunków. Wystarczy, że działasz z głową.

Wartość, która nie kończy się na przesyłce

Abonament dla firm to nie tylko cena. To cały ekosystem wygody:

Szybkie Zwroty – dla branży fashion czy marketplace’ów,

usługa „Podaj dalej”,

dostęp do materiałów do pakowania w InStore,

zgodność z aktualnymi standardami pakowania, czyli mniej ryzyka, więcej profesjonalizmu.

A ile można zyskać? (Jeden przykład mówi wszystko)

Załóżmy, że miesięcznie wysyłasz 40 paczek. Korzystając z abonamentu, zyskujesz od kilkudziesięciu groszy nawet do kilkunastu złotych na każdej z nich – co w skali miesiąca daje realne oszczędności. A do tego eliminujesz ukryte koszty, które w tradycyjnym modelu mogą się kumulować: podjazdy, dopłaty, opłaty sezonowe.

To rozwiązanie, które się po prostu sprawdza i nie tylko w Excelu, ale i w codziennej pracy.

Reklama

Abonament, który pracuje na Twój biznes

Gdy każdy dzień przynosi nowe wyzwania, prostota i kontrola są na porządku dziennym, a abonament InPost to idealne rozwiązanie do codziennej pracy. Pomaga uporządkować logistykę, zmniejsza stres i daje realną przewagę. Nie zmieniasz całego systemu. Po prostu: wysyłasz mądrzej. Zacznij teraz! Wejdź na inpost.pl i sprawdź, który abonament dla firm najlepiej odpowiada Twoim potrzebom. Albo od razu skontaktuj się z opiekunem i zamień swoją wysyłkę w coś, co po prostu działa.