Gamingowe trio: NVIDIA GeForce RTX 5080, DOOM: The Dark Ages i technologia Path Tracing

18 czerwca DOOM: The Dark Ages otrzymał przełomową aktualizację wprowadzającą pełną obsługę technologii Path Tracing oraz NVIDIA DLSS Ray Reconstruction. To idealny moment, aby sprawdzić tę produkcję – szczególnie w duecie z kartą graficzną NVIDIA GeForce RTX 5080 16G GAMING TRIO, która pozwala na pełne wykorzystanie nowych technologii.

Technologia path tracing to swoista rewolucja w świecie gier komputerowych. Pozwala ona na wielokrotne odbicia światła od wszystkich powierzchni w scenie, co przekłada się na niezwykle realistyczne efekty wizualne. Światło naturalnie rozchodzi się po otoczeniu, tworząc wrażenie autentyczności i głębi. Dzięki temu promienie rzucane przez lampy, słońce, księżyc czy nawet… ognie piekielne zyskują na szczegółowości – odbijają się od ścian, podłóg, broni gracza, a także przeciwników, oświetlając nawet najciemniejsze zakamarki i podnosząc immersję na niespotykany dotąd poziom.

Aktualizacja DOOM: The Dark Ages wykorzystuje pełną moc kart graficznych GeForce RTX z serii 50, dzięki czemu możliwe stało się generowanie realistycznych scen z niespotykaną wcześniej szczegółowością. To wszystko idzie w parze ze znakomitą płynnością działania, za którą stoją najnowsze technologie od NVIDIA z DLSS 4 i Multi Frame Generaton (MFG) na czele.

NVIDIA GeForce RTX 5080 GAMING TRIO – piekielnie dobra karta

Karty NVIDIA GeForce RTX z serii 50 otworzyły przed graczami (oraz twórcami gier) zupełnie nowe możliwości, jeżeli chodzi o jakość oprawy graficznej, a także samą płynność rozgrywki.

Chcąc doświadczyć jak najlepszych efektów powinniśmy zdecydować się na jeden z topowych modeli - jak chociażby RTX 5080. Na rynku znajdziemy wiele wariantów tej karty. GeForce RTX 5080 16G GAMING TRIO produkcji MSI to zdecydowanie jeden z najciekawszych.

Karta, jak przystało na wszystkie modele 5080, dysponuje 16 GB pamięci GDDR7 na 256-bitowej szynie, co przekłada się na fenomenalną przepustowość 30 Gbps. Rdzeń w trybie boost osiąga taktowanie na poziomie 2617 MHz, choć łatwo ten wynik jeszcze bardziej podkręcić, dzięki dedykowanemu oprogramowaniu MSI, jak popularny Afterburner.

Wysoki potencjał na tym polu jest zasługą bardzo wydajnego systemu chłodzenia TRI FROZR 4. Składają się na niego wentylatory STORMFORCE o zoptymalizowanym przepływie powietrza i niskim hałasie. Każdy ze trzech wentylatorów ma 7 łopatek z teksturą „claw” oraz łukową geometrią, co zwiększa ciśnienie i skupia przepływ powietrza bez generowania hałasu. Gruba, niklowana miedziana baza bezpośrednio przylega do GPU i modułów pamięci, zapewniając szybki transfer ciepła. Natomiast aluminiowy radiator z geometrią Wave Curved 4.0 i Air Antegrade Fin 2.0 w połączeniu z rurkami cieplnymi o kwadratowym przekroju zapewnia znacznie zwiększony przepływ powietrza. Producent wykonał nawet dodatkową warstwę miedzi na płytce PCB, co sprzyja lepszemu przewodnictwu ciepła. Wszystko to przekłada się na rewelacyjne temperatury pracy nawet pod wysokim obciążeniem.

Warto też dodać, ze RTX 5080 GAMING TRIO posiada Dual BIOS, a użytkownik za pomocą przełącznika może wybrać profil „Gaming” – maksymalizujący wydajność chłodzenia – lub „Silent” – ograniczający prędkości wentylatorów i głośność. Tu nie sposób pominąć funkcji ZERO FROZR, która odpowiada za zatrzymanie wentylatorów przy niskich temperaturach. Wydłuża to ich żywotność i nie emituje zbędnego hałasu, kiedy karta nie jest intensywnie wykorzystywana.

GeForce RTX 5080 GAMING TRIO cechuje się poborem mocy na poziomie 360 W. Producent zaleca tutaj zasilacz minimum 850 W. W przypadku nowych jednostek zgodnych z ATX 3.1 całość podłączymy za pomocą pojedynczego przewodu 16-pin, co jest nie tylko wygodne, ale również minimalizuje liczbę kabli wewnątrz obudowy.

DOOM: The Dark Ages na pełnym wypasie

Path Tracing w DOOM: The Dark Ages wynosi doświadczenia wizualne w grze na zupełnie nowy poziom. Refleksy na powierzchniach są bogatsze w detale, obejmują nie tylko bardzo błyszczące materiały, ale także matowe i półprzezroczyste. Odbicia są pełniejsze – pojawiają się np. na broni, elementach HUD, przezroczystych barierach czy hologramach, a nie tylko na klasycznych lustrach i kałużach. A to nie wszystko, bo cienie są również dokładniejsze, mają naturalne zmiękczenia w zależności od odległości od źródła światła. Dzięki temu sceny zyskują na głębi, a atmosfera jest bardziej wiarygodna. Ogólnie rzecz biorąc Path tracing wydobywa więcej szczegółów z tekstur i materiałów – powierzchnie wyglądają na bardziej złożone, co jeszcze bardziej wzmaga poczucie realizmu.

To wszystko idzie oczywiście z ogromnym zapotrzebowaniem na moc obliczeniową - a GeForce RTX 5080 GAMING TRIO jest w stanie temu wyzwaniu podołać. Tutaj na pierwszy plan wysuwają się oczywiście czołowe technologie od NVIDIA, jak DLSS 4, Multi Frame Generation (MFG), a także NVIDIA Reflex. Szczególną rolę odgrywa ta druga, pozwalają zwiększyć nawet czterokrotnie liczbę klatek na sekundę, czyniąc rozgrywkę płynną i grywalną. Nad wszystkim czuwa natomiast technologia Reflex, redukując opóźnienia do minimum – co w przypadku tak dynamicznego tytułu, jakim jest nowy DOOM, ma niebagatelne znaczenie.

Jak to wygląda w praktyce? Efekty są piorunujące – gra działa płynnie w rozdzielczości 4K na maksymalnych ustawieniach graficznych i z pełnym path tracingiem. Przy ustawieniu DLSS w tryb „Performance” przy wsparciu MFG możemy się cieszyć ok. 230 kl/s. W ustawieniu zbalansowanym i nastawionym na jakość są to natomiast odpowiednio 150 i 110 kl/s. Rozgrywka jest w pełni stabilna, pozbawiona jakiegokolwiek stutteringu czy innych przypadłości. Po prostu możemy w pełni cieszyć się grą i jednocześnie delektować fenomenalnymi efektami wyświetlanymi na ekranie.

Tryb DLSS FPS DLSS 4 Performance + MFG x4 230 DLSS 4 Quality + MFG x4 110 DLSS 4 Balanced + MFG x4 150

To wszystko idzie w parze z bardzo wysoką kulturą pracy GeForce RTX 5080 GAMING TRIO. Układ chłodzenia w pełni nadąża przez cały czas za wysokim obciążeniem karty. W rezultacie temperatur rzadko kiedy przekraczają 65 stopni Celsjusza.

Oczywiście na tym nie musimy poprzestawać, bo, jak wspomniałem, karta ma bardzo duży potencjał, jeżeli chodzi o podkręcanie. Dzięki oprogramowaniu MSI Afterburner możemy „urwać” od kilku do nawet kilkunastu klatek na sekundę więcej w trybie „Quality”. I w dalszym ciągu temperatury karty będą utrzymywały się w granicach 70 stopni. Mi, we wbudowanym w grę benchmarku „Oblężenie, część 1” udało się w ten sposób uzyskać ponad 140 kl/s. To świetny wynik.

Warto przy tym zaznaczyć, że DOOM: The Dark Ages nie jest jedyną grą wspierającą Path Tracing. Możliwości karty RTX 5080 w pełni wykorzystują też takie tytuły, jak Cyberpunk 2077 czy Alan Wake 2. Natomiast lista gier wykorzystujących technologię DLSS 4 i Multi Frame Generation liczy już ponad 130 pozycji i stale rośnie.

Nie musisz wybierać między jakością a wydajnością

GeForce RTX 5080 GAMING TRIO to karta graficzna, która nie tylko spełnia, ale i przewyższa oczekiwania. Dzięki połączeniu przełomowej architektury NVIDIA Blackwell, wsparcia DLSS 4 i wysoce efektywnego chłodzenia, DOOM: The Dark Ages staje się nie tylko piękniejszy, ale i płynniejszy niż kiedykolwiek wcześniej. Path tracing na tej karcie to realna wartość dodana – różnice wizualne są wyraźne, a spadki wydajności skutecznie kompensuje DLSS 4.

Tym sposobem DOOM: The Dark Ages z path tracingiem na RTX 5080 to obecnie jedna z najbardziej imponujących prezentacji nowoczesnej grafiki w grach PC.

Artykuł powstał we współpracy z marką NVIDIA