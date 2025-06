Niepozorny produkt, który znacząco usprawni pracę w biurach na całym świecie!

Jedną z nich jest PanaCast 40 VBS. To pierwszy video bar z systemem Android, który zaprojektowany został specjalnie z myślą o mniejszych przestrzeniach korporacyjnych. Pierwszy raz urządzenie zostało zaprezentowane minionej zimy, a teraz wielkimi krokami zbliżamy się do jego premiery. Co zaoferuje najnowszy sprzęt Jabra?

Jabra wie co robi. Firma odpowiada na realne potrzeby

Statystyki są alarmujące: mniej niż 3% sal konferencyjnych na świecie jest wyposażonych w rozwiązania wideo gotowe do prowadzenia konferencji. Oznacza to nie mniej, nie więcej, a tyle, że miliony małych pomieszczeń pozostaje albo niewykorzystanych, albo niedostatecznie funkcjonalnych, by spełniać oczekiwania współczesnych pracowników biurowych. Problem ten jest szczególnie dotkliwy w przypadku niewielkich sal, gdzie tradycyjne kamery często nie są w stanie uchwycić wszystkich uczestników spotkania, zwłaszcza tych siedzących bliżej ekranu. W efekcie komunikacja staje się utrudniona, a zdalni uczestnicy mogą czuć się wykluczeni. Jabra PanaCast 40 VBS ma na celu rozwiązanie tych problemów, przekształcając niewielkie przestrzenie i dając im nowe życie.

Kluczową cechą PanaCast 40 VBS jest bez wątpliwie zrewolucjonizowany system kamer. W tej wersji urządzenia znalazły się dwa obiektywy, które zapewniają płynne, 180-stopniowe pole widzenia dzięki zaawansowanej technologii łączenia obrazu w czasie rzeczywistym. To rozwiązanie gwarantuje, że każdy uczestnik spotkania jest wyraźnie widoczny, niezależnie od tego, gdzie siedzi w pomieszczeniu. Co więcej: inżynierowie rezygnując z (dotychczas używanych) trzech kamer nie tylko usprawnili proces produkcji, ale także zmniejszyli koszta - co odczują dosłownie wszyscy. Ponadto urządzenie oferuje 4x zoom cyfrowy, który pozwala na jeszcze lepsze dostosowanie obrazu do indywidualnych potrzeb użytkowników. Dzięki temu nawet najmniejsze sale konferencyjne mogą stać się miejscem efektywnej współpracy.

Wyjątkowa jakość dźwięku dla lepszej komunikacji

PanaCast 40 VBS od wejścia zachwyca możliwościami wideo, ale spokojnie. Jabra od lat opracowuje fenomenalne produkty do komunikacji głosowej - i ten nie jest tutaj żadnym wyjątkiem. Urządzenie wyposażono w jeden, wysokiej jakości, głośnik oraz sześć mikrofonów z adaptacyjnym kształtowaniem wiązki. Zaawansowane algorytmy zadbają o to, by dźwięk był czysty i czytelny. Dzięki nim każde słowo jest słyszane wyraźnie, co sprawia, że zdalni uczestnicy czują się w pełni włączeni w rozmowę, a interakcje stają się bardziej naturalne - a to właśnie dla wielu stanowi największy problem w przypadku zdalnych konwersacji.

Prostota i elastyczność w instalacji oraz obsłudze

Jednym z największych atutów PanaCast 40 VBS poza jakością rozmów audio i wideo, jest jego intuicyjna obsługa. Cała konstrukcja została zaprojektowana tak, by zminimalizować czas i wysiłek potrzebny na instalację urządzenia. Jabra zaprojektowała sprzęt z myślą o wygodzie użytkowników: od momentu rozpakowania, przez montaż, aż po rozpoczęcie pierwszego spotkania. Co więcej: teraz możemy nawet skonfigurować sprzęt bez konieczności wyjmowania z pudełka! Uproszczone prowadzenie i zarządzanie kablami dodatkowo skraca czas instalacji. To idealne rozwiązanie dla wszystkich, które chcą szybko wyposażyć małe sale konferencyjne w nowoczesny sprzęt - bez konieczności wprowadzania firmowych rewolucji i ogromnych remontów.

Urządzenie oferuje również elastyczność w zakresie samego wdrażania do pracy. Dzięki certyfikowanej kompatybilności z systemem Android, bez najmniejszego problemu współpracuje ono ze wszystkimi popularnymi platformami, które na co dzień wykorzystywane są w biurach m.in. Microsoft Teams czy Zoom. PanaCast 40 VBS wspiera również model BYOD: Bring Your Own Device). Administratorzy mogą zarządzać całym systemem za pomocą dedykowanej aplikacji Jabra+. Takowa zapewnia dostęp do najnowszych funkcji i aktualizacji, a przy tym jest intuicyjna i banalnie prosta w obsłudze. Co więcej: PanaCast 40 VBS dzieli wiele akcesoriów z modelem PanaCast 50 VBS, przeznaczonym do średnich pomieszczeń, co ułatwia obsługę i integrację w biurach o zróżnicowanych przestrzeniach. Dzięki temu żonglowanie akcesoriami i odpowiednie przygotowanie staje się nie tylko łatwiejsze, ale także szybsze i... tańsze!

Ten model nie odchodzi w zapomnienie. Biura wracają do łask - choć w nieco innej formie!

PanaCast 40 VBS to nie tylko odpowiedź na obecne potrzeby, ale także inwestycja w to, co przyniesie przyszłość. Jabra zaprojektowała urządzenie z myślą o zmieniających się wymaganiach nowoczesnych miejsc pracy. Opcjonalne akcesoria (m.in. dotykowy kontroler czy zdejmowana osłona ułatwiająca czyszczenie) dodatkowo zwiększają funkcjonalność produktu. Dodatkowo pełna integracja z ekosystemem partnerów oraz gwarancja Jabra Warranty+ dają pewność, że sprzęt będzie służył przez latami - i kolejne usprawnienia można planować z odpowiednim wyprzedzeniem.

Holger Reisinger z Jabra podkreśla, że małe sale konferencyjne są kluczowym elementem ewolucji nowoczesnych biur, ale często są one... pomijane przez tradycyjne technologie. PanaCast 40 VBS wypełnia tę lukę, oferując rozwiązanie, które jest zarówno intuicyjne, jak i przyszłościowe. Jego nowoczesny, profesjonalny, design doskonale wpisuje się w estetykę współczesnych przestrzeni biurowych, a praktyczne funkcje dodatkowo zwiększają jego użyteczność.

Kiedy i za ile kupimy Jabra PanaCast 40 VBS?

O Jabra PanaCast 40 VBS wiemy już wszystko. Sprzęt nie ma przed nami tajemnic - i już niebawem trafi do sklepów! To rozwiązanie, które łączy w sobie najnowsze technologie z... wyjątkową przystępnością. Co czyni je atrakcyjnym wyborem dla rozmaitych firm - niekoniecznie tych największych. Spora w tym również zasługa kosztów związanych z PanaCast 40 VBS. Sugerowana cena detaliczna producenta wynosi 1499 USD, czyli około 5555 zł!

Wprowadzenie PanaCast 40 VBS na rynek to krok naprzód w kierunku bardziej inkluzywnej i efektywnej współpracy w salach konferencyjnych o mniejszych rozmiarach. Dzięki szerokiemu polu widzenia, doskonałej jakości dźwięku i łatwości obsługi, Jabra dostarcza narzędzie, które pozwala firmom w pełni wykorzystać potencjał ich przestrzeni biurowych. W erze hybrydowej pracy, gdzie każda sala spotkań ma znaczenie, PanaCast 40 VBS staje się niezastąpionym elementem nowoczesnego biura, umożliwiając zespołom płynną komunikację niezależnie od lokalizacji czy wielkości pomieszczenia.

Wpis powstał przy współpracy z firmą Jabra