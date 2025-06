Nie jest istotne to, co robiłeś w Internecie wczoraj, przedwczoraj, rok temu. Ważne jest to, kto o tym wie. A potem zastanów się, czy naprawdę masz na to wpływ. Internet wydaje nam się być skarbnicą pełnej wolności — ale czy rzeczywiście tak jest? Jesteś pewien, że Twoje dane należą tylko do Ciebie, a ze swoimi ulubionymi usługami połączysz się zawsze i wszędzie? Obecne czasy pokazują nam, że w zakresie tych oczywistych rzeczy nie możesz żyć w stanie stuprocentowego przekonania.

Niby mamy wybór — przeróżne przeglądarki, konta, serwisy — ale tak naprawdę każdy klik jest monetą wrzuconą do cudzej maszyny. Twoje dane, Twoje nawyki, Twoje zainteresowania — są wykorzystywane, sprzedawane, analizowane. Dla Ciebie to wygoda. Dla usługodawców — żyła złota. Dla reklamodawców — skarb. Dla rządów — narzędzie. Dla cyberprzestępców — skarbonka, którą zawsze można opróżnić.

Reklama

I w tym właśnie teatrze pozorów, ExpressVPN pokazuje nam nie tyle wyjście awaryjne, a nową filozofię “życia” w Sieci. Funkcjonujesz tam po to, żeby być wolnym i swobodnym. Pamiętasz te czasy, kiedy się nad tym nie zastanawialiśmy? Wyobraź sobie, że możesz do tego wrócić.

Sprawdź ofertę na pakiet ExpressVPN już teraz!

Prywatność to prawo, nie luksus

Od 2009 roku, ExpressVPN jest rozwijany po to, by przywrócić użytkownikom kontrolę nad swoimi działaniami w cyberprzestrzeni. Bez kompromisów. A przede wszystkim — bez fałszywego poczucia bezpieczeństwa, którym zaspokajają się rzesze użytkowników Internetu.

Z TrustedServer i protokołem Lightway (otwartym, audytowanym, odpornym na ataki), każda sesja internetowa zostaje wyczyszczona po wyłączeniu połączenia. Zero przechowywania danych to zero ryzyka. W dobie powszechnej niepewności o to, gdzie lądują nasze dane, tego typu podejście jest chyba jedynym słusznym w tym przypadku.

A do tego 10 Gb/s prędkości, 105 obsługiwanych krajów, wsparcie 24/7 i 8 urządzeń na jednej subskrypcji. Bez znaczenia, czy jesteś w Rzeszowie, Singapurze czy Los Angeles. Jesteś niewidzialny i możesz być wszędzie. Nawet jeśli korzystasz z Netflixa w Japonii, streamujesz mecz w USA, a zakupy robisz w Australii. Nikt nie zabroni oglądać Ci meczu w polskim serwisie streamingowym.

Dostęp. Prawdziwie globalny

Ominiesz blokady. Złamiesz geolokalizacje. Zobaczysz więcej, zapłacisz mniej. Promocje niedostępne w Polsce? Ograniczenia platform streamingowych? Cenzura lub brak dostępu w podróży? Wszystko znika, gdy w tle działa ExpressVPN. W jednym kliknięciu odzyskujesz dostęp do usług, które kiedyś były na wyciągnięcie ręki — a teraz ukryte za ścianą z protokołów internetowych. Pewnie zdarzyło Ci się, że na wyjeździe na wakacje nie mogłeś obejrzeć swojego ulubionego serialu, a przecież urlop to doskonały moment na nadrobienie zaległości — właśnie z powodu ograniczeń regionalnych. Być może zazdrościłeś obywatelom innych krajów niesamowitych promocji na usługi niedostępne w Polsce. Teraz możesz rozwiązać te wszystkie problemy — właśnie z ExpressVPN.

A jeśli jesteś często w trasie, możesz połączyć usługę z globalnym eSIM z holiday.com. 5 GB za darmo przy dwuletnim planie. Internet działa w ponad 200 krajach. Bez roamingu. Bez stresu. Działa od razu po aktywacji — bez wymiany karty, bez wizyty w salonie, bez kombinowania. Przydatne nie tylko dla podróżników “pełną gębą”: przyda się to każdemu, kto wyjeżdża za granicę i oczekuje, że nagle nie zostanie pozostawiony samemu sobie na łasce i niełasce lokalnych telekomów.

Reklama

Chcesz odzyskać swobodę i bezpieczeństwo w Internecie? Sprawdź ofertę na ExpressVPN!

Nowe pole bitwy

Prywatność wynika wprost z bezpieczeństwa. Dotyczy to nie tylko nas samych, ale również rodzin. Stąd, zintegrowany zestaw ExpressVPN Advanced Protection zawiera Threat Managera (blokuje trackery reklamowe), Adblockera (usuwa reklamy), filtr kontroli rodzicielskiej, który stoi na straży przyjazności globalnej Sieci dla dzieci. Wszystko to dostępne bez dodatkowych opłat. Właśnie tak powinny wyglądać wszystkie pakiety bezpieczeństwa w Internecie.

Reklama

Masz router? Aircove zmieni każde połączenie Wi-Fi w połączenie VPN. Każde urządzenie, nawet te bez aplikacji, zostaje zabezpieczone. Dziel urządzenia na grupy, zmieniaj lokalizacje, ustawiaj osobne zasady — i kontroluj domową sieć jak centrum dowodzenia. Jeden router, pięć światów. Każdy ze swoją własną konfiguracją. Czy to nie jest piękne?

Kto chce być dzisiaj produktem?

Z ExpressVPN będzie zadowolony każdy. Freelancerzy łączący się z klientami z różnych krajów — dzięki dedykowanemu adresowi IP mogą pracować jak lokalni, z dowolnego miejsca. Gdy klient wymaga bycia “na miejscu” celem podłączenia się do firmowego intranetu, nie będzie z tym problemów. A rodziny dbające o bezpieczeństwo dzieci w internecie? Oczywiście, bo nie każda strona zasługuje na klik ze strony najmłodszych. Podróżnicy docenią eSIM z VPN-em w zestawie. Fani sportu i streamingów oglądający treści za “geotarczą” spoza Polski również będą zachwyceni.

A przede wszystkim, użytkownicy, którzy mają dość reklam, trackerów i danych przeciekających im dosłownie przez palce. Każdy z Was będzie mieć trochę inne motywacje, ale wspólny mianownik, to zburzenie obecnego stanu rzeczy, gdzie nie macie kontroli nad tym, jak funkcjonujecie w Internecie. Z ExpressVPN odzyskacie ją na pewno.

Dwa lata. Cztery miesiące gratis. I coś więcej

Możesz mieć to wszystko w ramach dwóch lat ochrony, teraz z 61-procentową obniżką (to aż 4 miesiące za darmo!) i wiele, wiele więcej. Wystarczy, że przejdziesz do linku poniżej i zdecydujesz się na ExpressVPN. A jeśli nie będziesz zadowolony, w ciągu 30 dni otrzymasz pełen zwrot pieniędzy.

Sprawdź ofertę na ExpressVPN!

Reklama

To nie jest tak, że prywatność w Internecie bezpowrotnie umarła. Dzisiaj wymaga ona po prostu nieco innego podejścia. Możesz łączyć się z Siecią tak, jak lubisz. Korzystać z tego, co chcesz. Możesz być spokojny o swoje prywatne informacje, o swoich członków rodziny. Musisz wyposażyć się jednak w narzędzia służące do wypracowania sobie odpowiedniej pozycji względem usług i reklamodawców czyhających na to, co należy do Ciebie.

Materiał powstał we współpracy z firmą ExpressVPN