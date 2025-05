Idą Days of Play, ale tańsze PlayStation Plus tylko dla wybranych. Podziękujcie Sony

Nadchodzi wyczekiwany dzień przez wszystkich łowców zniżek! Jak co roku, Sony ma dla graczy świetne zniżki, a wśród nich ta najważniejsza – 30% upustu na subskrypcje PlayStation Plus. Szkoda, że w tym roku na wszystko padł cień awarii.

Sony na razie milczy, ale już dochodzą od leakerów kolejne informacje na temat nadchodzącego święta zniżek – Days of Play. Jest to coroczne święto fanów PlayStation, którzy mogę wtedy zgarnąć topowe gry za mniejsze pieniądze, ale przede wszystkim subskrypcje planów PlayStation Plus. W tym roku jednak czeka niemiła niespodzianka.

Tańsze PlayStation Plus tylko dla wybranych. Podziękujcie Sony za awarię i prezent

Cóż, najwyraźniej coś za coś! Pamiętacie, jak w lutym doszło do największej w historii platformy awarii serwerów? Pamiętają na pewno ci, którym pokrzyżowała ona weekendowe plany na odpoczynek przed konsolą. Drugi cios przyszedł, gdy firma zaproponowała mizerną rekompensatę, którą było wydłużenie subskrypcji oooo.... Całych pięć dni! Można powiedzieć, że lepsze to niż nic, ale najgorsze może dopiero nadejść.



W czasie nadchodzących Days of Play, które według plotek miałyby mieć miejsce od 28. maja aż do 11. czerwca, będą pewnie miały znów miejsce 30% zniżki na subskrypcje PlayStation. W przypadku podstawowego planu rocznego oznacza to nawet 88,50 złotych różnicy! Trzeba jednak spełnić jeden z dwóch warunków:

być nowym użytkownikiem PS+,

nie mieć aktywnej żadnej z trzech subskrypcji.

Może niektórzy z was już wiedzą, do czego zmierzam?

To oznacza, że jeżeli aktywowaliście swoją subskrypcję rok temu + wydłużono ją wam o pięć dni = możecie się nie załapać na coroczne zniżki!

Okazuje się, że dodatkowym bagażem do rekompensaty za zmarnowany weekend, było nałożenie na graczy dodatkowej kary. Nie załapią się na żadne zniżki związane z przedłużeniem subskrypcji, gdyż tę możliwość PlayStation ma całkowicie już wyłączoną (po tym jak gracze robili sobie zapas na wiele lat). W ten sposób pewnie wielu użytkowników czeka niemiły dzień, gdy 11. czerwca wypada im ostatni dzień i będzie trzeba 12. zapłacić pełną kwotę zamiast tej mniejszej. Dzwonienie na infolinię – nie pomoże.

Szczęśliwcy zaś będą mogli wybrać jeden z trzech dostępnych planów, na które prawdopodobnie będzie zniżka do -30%:

Essential – 37 złotych za miesiąc, 100 złotych za trzy miesiące, 295 złotych za plan roczny

– 37 złotych za miesiąc, 100 złotych za trzy miesiące, 295 złotych za plan roczny Extra – 58 złotych za miesiąc, 165 złotych za trzy miesiące, 520 złotych za plan roczny

– 58 złotych za miesiąc, 165 złotych za trzy miesiące, 520 złotych za plan roczny Premium – 70 złotych za miesiąc, 200 złotych za trzy miesiące, 630 złotych za plan roczny

