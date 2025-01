Oto koniec pewnej epoki. Każdy, kto żył w erze DVD, może jeszcze pamiętać jak niewiarygodnym było nadejście technologii Blu-ray Sony oraz HD DVD Toshiby. Rozwiązania zwiększające pojemność płyt prawie dziesięciokrotnie, otwierało wyobraźnię na pole możliwości. Sony właśnie ogłosiło zakończenie tej ery.

Sony zamyka drzwi fizycznym nośnikom. Koniec pewnej ery

Sony Japan oficjalnie kończy produkcję płyt Blu-ray i co więcej, nie zamierza wprowadzać żadnego następcy tego formatu. Już od lutego, płyty przestaną być wytłaczane dla zwykłego konsumenta. Wraz z nimi do przeszłości odchodzą MiniDisci, MD-Data oraz kasety MiniDV.

Informacja ta zamyka drzwi zwykłym konsumentom, którzy potrzebowali wymienionych nośników do własnego użytku. Nie jest też niczym dziwnym, w końcu mija już dwadzieścia lat od momentu, gdy rozpoczęto produkcję Blu-ray. Droga jest wolna dla przedsiębiorców, co oznacza, że nie dojdzie nagle do zaprzestania wydawania filmów, a także seriali na płytach. To samo dotyczy programów, jeżeli pojawiłaby się taka potrzeba.

Zakończenie produkcji tych nośników, jest kolejnym śladem, jaki na rynku fizycznych rozwiązań odcisnęło piętno cyfryzacji oraz platform streamingowych. Mimo że Blue-ray dostarcza dużo lepszą jakość niż te same filmy oglądane na Netflixie i podobnych, to trudno tutaj mówić o wyrównanych szansach. Pocieszenie takie, że Sony przynajmniej może się pochwalić wygranym wyścigiem, w czasach gdy to rozwiązanie wchodziło, był jeszcze jeden uczestnik, Toshiba, ze swoimi HD DVD. Jednak to drugie rozwiązanie podzieliło los na przykład Betamaxa.

Sony pokazało prototypy nośników i urządzeń do odtwarzania dwie dekady temu. Co ciekawe, wynalezienie niebieskiej diody, dzięki której mamy laser odpowiedziany za odczyt tych płyt, przyniosło jej twórcom nagrodę Nobla w dziedzinie fizyki.

Źródło: Verge