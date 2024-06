Masz smykałkę do dubbingu? Ubisoft organizuje konkurs, który pozwoli dołożyć własną cegiełkę do słynnej serii Assassin's Creed.

Wielkimi krokami zbliża się Assassin’s Creed Shadows, czyli najnowsza odsłona kultowej serii gier, poświęconej zakapturzonym skrytobójcom. To gra wyjątkowa pod kilkoma względami – przede wszystkim dlatego, że twórcy po raz pierwszy zabierają nas do XVII-wiecznej Japonii (spełniając tym samym prośby, którymi Ubisoft dręczony był od lat), ale także z powodu ogromnych kontrowersji, z jakimi francuski developer chyba nigdy wcześniej nie mierzył się przed premierą gry. Teraz i Ty możesz dołożyć swoją cegiełkę do tego wydarzenia, podkładając głos pod jedną z postaci NPC.

Bohater z Assassin's Creed Shadows może przemówić Twoim głosem

Masz nietuzinkową barwę głosu, talent do dubbingu, lub po prostu zawsze chciałeś stać się częścią uniwersum Assassin’s Creed? Jeśli tak, to konkurs Assassin's Creed Shadows Dubbing Challenge jest właśnie dla Ciebie. Ubisoft zorganizował ten nietypowy plebiscyt w ramach promocji nadchodzącej gry, a jego zasady są banalnie proste – wystarczy konto na TikToku i odrobina aktorskiego talentu.

Jak wziąć udział w Assassin's Creed Shadows Dubbing Challenge? Cóż, przede wszystkim musisz czuć się komfortowo w posługiwaniu się jednym z oficjalnie wspieranych języków dubbingowych (angielski, francuski, japoński, niemiecki, włoski, hiszpański, brazylijski). Następnie konieczne będzie przejście do wybranych kanałów danego oddziału Ubisoftu na TikToku (linki do kont pod tym adresem) i wybranie jednego z przerywników filmowych, które trafią finalnie do gry. Teraz wystarczy już tylko przejść do opcji duetu i nagrać scenkę swoim głosem, oraz opublikować swoje dzieło na własnym profilu z hasztagiem #AssassinsCreedDubbingChallenge

Ubisoft zastrzega, że liczba lajków czy komentarzy nie ma żadnego znaczenia – liczy się performance, który zachwyci twórców gry. Istotna jest także informacja, że uczestnicy konkursu będą mogli wcielić się tylko w drugorzędne postacie NPC. Bohaterowie ważni dla fabuły będą grani przez profesjonalnych aktorów głosowych.

„Głosy głównych bohaterów i NPC w Assassin's Creed Shadows zostały nagrane przez profesjonalistów. Celem Dubbing Challenge jest zapewnienie zabawy, która pozwoli zwycięzcom dowiedzieć się więcej o urzekającej pracy aktorów i aktorek głosowych” – Ubisoft

Liczba prób jest nieograniczona, więc możecie dograć się do wszystkich scenek – tych z czasem będzie pojawiać się coraz więcej. Ubisoft przypomina, że zwycięzcy zostaną poinformowani przez wiadomość prywatną na TikToku, dlatego ważne jest, by te pozostawały otwarte.

Assassin's Creed Shadows – to będzie burzliwa premiera

Samurajskie Assassin's Creed Shadows zadebiutuje już 15 listopada i będzie to chyba jedna z najgłośniejszych premier w historii serii. Niestety nie dlatego, że zapowiada nam się wybitna gra, a z powodu ogromnych kontrowersji, które Ubisoft wywołał obsadzeniem czarnoskórej postaci w roli jednej z głównych bohaterów.

Poznaj splatające się losy Naoe, asasynki shinobi z prowincji Iga, oraz Yasuke, potężnego afrykańskiego samuraja z legend. W czasach burzliwego okresu późnego Sengoku ten nadzwyczajny duet odkryje swe wspólne przeznaczenie, zapoczątkowując nową erę w historii Japonii.

Yasuke jest co prawda postacią historyczną, ale według licznych komentatorów akurat ten wybór jest fałszowaniem japońskiej historii i odciąganiem uwagi od rdzennych Japończyków w imię politycznej poprawności. Nawet jeśli Assassin's Creed Shadows okaże się tytułem całkiem udanym, to będzie musiał zmierzyć się z review bombingiem, czyli zorganizowanym procederem wystawiania negatywnych ocen przez osoby, które z grą nie miały styczności.