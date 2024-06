Polscy gracze mają powody do świętowania. Nad Wisłę oficjalnie trafiła kolejna usługa pozwalająca streamować gry: Amazon Luna!

Sreaming gier cieszy się coraz większą popularnością. Problemy z którymi mierzyliśmy się jeszcze kilka lat temu powoli odchodzą w zapomnienie, a przynajmniej doskwierają mniej niż jeszcze jakiś czas temu. Dlatego nie mam najmniejszych wątpliwości, że wielu graczy będzie zachwyconych dostępem do kolejnej opcji grania w chmurze. Tym bardziej, że istnieje spora szansa że macie wykupiony dostęp do Amazon Prime. A ten gwarantuje wam już teraz opcję zagrania w kilka tytułów bez dodatkowych opłat!

Amazon Luna już działa w Polsce

Usługą grania w chmurze od Amazonu możemy cieszyć się na cały szeregu urządzeń (od komputerów z Windowsem i MacOS, przez sprzęty mobilne Apple i te z Androidem, na smart TV od Samsunga i LG kończąc). Lista gier dostępnych w ramach abonamentu Prime jest dość uboga. Ale na pomoc przychodzi specjalna oferta Luna+, gdzie w ramach jednorazowej opłaty 39,99 zł miesięcznie zyskujemy dostęp do ponad stu gier, których dokładną listę można podejrzeć tutaj. Co również istotne — platforma współpracuje z całym szeregiem popularnych kontrolerów.

Jak widać na powyższych zrzutach — u części redakcji usługa już działa bez najmniejszego problemu. Jednak sam należę do grona użytkowników których wciąż wita komunikat o tym, że Amazon Luna nie jest jeszcze dostępna w moim kraju. I jak wynika z wpisów internautów — nie jestem w tym odosobniony. Można zatem założyć, że Amazon będzie wdrażać falami kolejnym użytkownikom i kwestią najbliższych dni jest to, aż będzie dostępna dla każdego. Ale nie ma lepszego by przekonać się jak sprawy się mają u nas, niż samodzielnie sprawdzić czy działa na oficjalnej polskiej stronie Amazon Luna!