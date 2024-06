Im dłużej przyglądam się zapowiedziom i premierom gier na Nintendo Switch, tym bardziej jestem znudzony. Z jednej strony cieszę się, że młodsi gracze będą mieć szansę na nadrobienie klasyki bez konieczności inwestowania w (coraz droższe) sprzęty retro. Z drugiej jednak wiele z tych przygód mam już za sobą, a kolejne remastery i remake'i niekoniecznie robią na mnie wrażenie — bo naprawdę, ile można?

Nie zmienia to faktu, że podczas dzisiejszej prezentacji Nintendo poza odgrzewaniem smacznych kotletów, przygotowało dla graczy kilka solidnych niespodzianek. Mowa o grach, na które wielu czeka z utęsknieniem. Nareszcie mamy też jakieś konkrety związane z Metroid Prime 4: Beyond!

Nintendo zapowiedziało kilka hitowych nowości na Nintendo Switch. Oto one!

Zacznijmy więc od tego, co zapowiada się najciekawiej z przedstawionych dziś nowości. A wśród tych tytułów bez wątpienia na pierwszy plan wysuwają się Metroid Prime 4: Beyond, który ma trafić na konsole w przyszłym roku, a także The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom. Ta druga stylistycznie nawiązuje do przepięknego remake'u Link's Awakening, ale tym razem faktycznie będziemy sterować tytułową księżniczką!

Ale to jeszcze nie koniec nowości od samego Nintendo. Japoński gigant przygotowuje dla nas nowe RPG z wąsatymi hydraulikami: MArio & Luigi: Brothership, a także kolejną odsłonę Mario Party.

Cała reszta zapowiedzi. Smaczne, odgrzewane, kotlety i porty

Na tym nie koniec zapowiedzi, ale... no cóż. Jak wspomniałem wyżej: to kolejne porty (prawdopodobnie działające gorzej niż na sprzętach gdzie zostały pierwotnie wydane), delikatnie podrasowane remastery i remake'i. Jestem szczególnie ciekawy Fantasian, które dotychczas dostępne było wyłącznie w Apple Arcade — ale trudno mi sobie wyobrazić że na Switchu podziała lepiej niż na kilkuletnim iPadzie ;-). Miło jednak widzieć Capcom, który po latach nareszcie ogarnął się licencyjnie z Marvelem i wyda kolekcje crossoverowych bijatyk. Miło też widzieć, że Capcom nareszcie wyda oficjalnie po angielsku drugą odsłonę Ace Attorney Investigations. Wszystkie zajawki do zapowiedzianych gier znajdziecie tutaj!