Prawdziwe hity na ogromnych przecenach. Wyprzedaż gier na GOG

GOG, czyli Good Old Games, to popularny sklep internetowy z grami, który zdobył uznanie graczy na całym świecie dzięki swojej polityce braku DRM (Digital Rights Management), co oznacza, że zakupione tam gry nie są obciążone dodatkowymi zabezpieczeniami utrudniającymi ich użytkowanie. GOG oferuje szeroki wybór gier, zarówno klasycznych tytułów, z których wręcz słynie, ponieważ często dodawane jest wsparcie dla starszych gier na nowych systemach operacyjnych, jak i nowości, których nie brakuje podczas tegorocznego Summer Sale.

W tegorocznej letniej wyprzedaży GOG przygotował wyjątkowe okazje, a wśród nich kilka gier, które zasługują na szczególną uwagę. Na czele wyprzedaży znajduje się "Cyberpunk 2077", czyli jedno z najgłośniejszych wydawnictw ostatnich lat (z różnych powodów, ale teraz gra jest już poprawiona). Stworzona przez CD Projekt Red gra przenosi graczy do futurystycznego miasta Night City, gdzie wcielają się w rolę najemnika o imieniu V. Na liście przecenionych gier jest także "Wiedźmin 3: Dziki Gon - Edycja Kompletna", czyli kolejny tytuł od CD Projekt Red, który zdobył uznanie zarówno graczy, jak i krytyków. Opowiada historię Geralta z Rivii, wiedźmina poszukującego swojej przybranej córki. Edycja Kompletna zawiera wszystkie wydane dodatki.

Setki gier taniej. Przeceny na GOG sięgają 90%

Po sukcesie serialu "Fallout" na Prime Video, gry na podstawie których nakręcono produkcję, sprzedają się jak ciepłe bułeczki. Seria Fallout to kultowe gry RPG, które przenoszą graczy do postapokaliptycznego świata, pełnego niebezpieczeństw i mutantów. Każda część serii oferuje unikalną historię i mechaniki, ale wszystkie łączy charakterystyczny, retro-futurystyczny styl. Na wyprzedaży znajdziecie wiele odsłon "Fallouta".

Wśród przecenionych gier są też te, które królowały na konsolach PlayStation, a teraz można je ogrywać na PC. Na przykłąd, Horizon Zero Dawn - gra akcji, w której gracze wcielają się w Aloy, młodą łowczynię w świecie zdominowanym przez mechaniczne stworzenia. Gra oferuje otwarty świat, głęboką fabułę i dynamiczną walkę. Taniej zakupić można też "God of War", który nie wymaga przedstawienia. Najnowsza część przygód Kratosa przenosi graczy do nordyckiego świata, gdzie wraz ze swoim synem Atreusem musi stawić czoła potężnym bogom i potworom.

Po więcej gier możecie przejść na podstronę wyprzedaży na GOG.com. Zdjęcie główne - Źródło: Depositphotos