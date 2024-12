Hyundai i Kia łączą siły. Stworzyli nietypowy wynalazek

Hyundai połączył siły z Kią i wspólnie opracowują wynalazek, który skutecznie pomoże ich pracownikom. X-ble Shoulder to wygodna kamizelka do pracy w warsztacie i fabryce produkcyjnej.

Mam wrażenie, że już od jakiegoś czasu nowe wynalazki nie służą temu, by wspomagać człowieka, a go zastępować. Pogoń za nowymi trendami, w tym sztuczną inteligencją prowadzi do tego, że w wielu zawodach powoli wypycha się człowieka na rzecz algorytmów. A przecież naczelną zasadą robotyzacji i automatyzacji powinna być maksyma "by wszystkim żyło się lepiej". Na szczęście nie wszystkie przedsiębiorstwa wykorzystują swoje zasoby w celu zastąpienia człowieka. Świadczy o tym wynalazek Hyundaia i Kii, który ułatwi życie ich pracownikom.

Nietypowy wynalazek motoryzacyjnego kolosa

Hyundai Motor Company i Kia Corporation należące do jednej południowokoreańskiej megakorporacji Hyundai Motor Group połączyły siły, by wspólnie stworzyć "X-ble Shoulder", siatkowaną kamizelkę z elementami czegoś, co moglibyśmy nazwać "egzoszkieletem". Zadanie tego wynalazku jest proste. Chodzi o odciążenie mięśni i stawów pracowników podczas pracy z rękami w górze. Z jednej strony niby nic takiego, a z drugiej każdy, kto choć raz przepracował z rękami w górze kilka godzin, wie, jakie potrafi to być uciążliwe i męczące.

Najciekawsze jest to, że nie mówimy tu o systemie zasilanym energią elektryczną. X-ble Shoulder jest lekką kompozytową konstrukcją z włókna węglowego. Całość waży łącznie mniej niż 2 kilogramy i generuje siłę wspomagającą z wykorzystaniem "modułu kompensacji mięśni". Jest w stanie zmniejszyć obciążenie ramion nawet o 60%, a mięśnia naramiennego do 30%. W dodatku urządzenie jest całkiem wytrzymałe. Firmy przewidują, że będzie w stanie wykonać 700 000 powtarzalnych cykli składania i rozkładania rocznie.

Firmy podały, że urządzenie będzie wykorzystywane przez ich pracowników linii produkcyjnych już w pierwszej połowie 2025 roku. Do globalnej sprzedaży trafi w okolicach 2026 roku. To jednak nie koniec wynalazków, które wspomogą pracowników w wykonywaniu swoich obowiązków. Oba przedsiębiorstwa pracują już nad kolejnymi urządzeniami, w tym X-ble Waist, który ma wspomagać podnoszenie ciężkich ładunków i zmniejszać ryzyko urazów pleców oraz kręgosłupa, oraz X-ble MEX, robotem medycznym przeznaczonym do rehabilitacji osób z problemami w poruszaniu się.

Grafika: Hyundai