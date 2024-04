Hyundai Ioniq 5 mocno tanieje

Jeśli zastanawiacie się nad zakupem auta elektrycznego to całkiem ciekawą propozycję ma teraz Hyundai. Model Ioniq 5 z 2023 roku można kupić nawet 66 tys. złotych taniej i nadal dostępny jest pełny przekrój różnych wersji. Auta są nowe, więc kwalifikują się również do dopłat z programu "Mój elektryk", dzięki czemu cena najtańszego modelu z baterią o pojemności 58 kWh i silnikiem o mocy 170 KM może spaść do nieco ponad 140 tys. złotych (przy dopłacie 18 500 zł będzie to nieco ponad 150 tys. zł). Takie auto oferuje już całkiem niezłe wyposażenie, a jego zasięg według pomiarów w cyklu WLTP to 384 km.

Ciekawie prezentuje się chyba jednak model z baterią 77 kWh, który w najtańszym wariancie można kupić za 196 900 zł, co po dopłatach daje wartość poniżej 180 tys. złotych. W zamian za to dostajemy już ponad 500 km zasięgu i bardzo przestronny samochodów z dużym rozstawem osi i niezłym wyposażeniem. Do wersji Techniq, która ma między innymi funkcję podgrzewania baterii, akustyczne szyby czy światła matrycowe trzeba dopłacić tylko 14 tys. złotych. Najmocniejsza odmiana z napędem na wszystkie koła i silnikami o mocy 325 KM kosztuje natomiast 232 900 złotych, co na tle Modelu Y od Tesli nie wygląda już tak atrakcyjnie.

Hyundai Ioniq 5 ma swoje wady, o których Tomek Niechaj wspominał w relacji z testów, ale modele z napędem na jedną oś przy tej cenie to nadal bardzo ciekawa propozycja. Nie ma on może takiego zasięgu jak konkurencja przy podobnym rozmiarze baterii z racji większych oporów powietrza, ale instalacja 800V pozwala na szybkie uzupełnienie energii z mocą przekraczającą nawet 200 kW. Ioniq 5 ma też specyficzny, nieco futurystyczny design, który powinien się spodobać. Jeśli zatem mieliście ten model w kręgu zainteresowań, to teraz jest doskonała okazja aby nabyć go w bardzo dobrej cenie.