10 najtańszych samochodów na abonament. Nie brakuje zaskoczeń!

Zastanawialiście się kiedyś, jakie są najtańsze samochody na abonament? Carsmile postanowiło odpowiedzieć na to pytanie.

Abonament za samochód za około tysiąc złotych miesięcznie? To jest możliwe

Wynajem długoterminowy jest formą leasingu, ale bez wykupu auta, a za to z pakietem usług dodatkowych (ubezpieczenie, serwisowanie, opony). Podobnie, jak w leasingu, na wysokość abonamentu mają wpływ stopy procentowe. Jak podaje IBRM Samar, średnia cena tak zwanych aut popularnych (bez segmentu premium) osiągnęła w lutym 142 tysiące złotych brutto i była o 3,1 proc. większa niż rok temu. Michał Knitter, wiceprezes Carsmile, mówi:

Mamy obecnie do czynienia nie tylko ze stabilizacją cen katalogowych, co wynika między innymi z umocnienia naszej waluty, ale też agresywną polityką rabatową dilerów. W efekcie nowy samochód można dziś kupić o kilkanaście procent taniej niż przed rokiem.

Ponieważ statystyki Carsmile jednocześnie wykazują rosnący udział wynajmu długoterminowego w stosunku do tradycyjnego leasingu, który był dominujący w okresie kryzysu, analitycy tej platformy postanowili zbadać, jaką kwotą trzeba dysponować, aby skorzystać z nowoczesnej usługi wynajmu. Obecnie, jak informuje platforma, 54 procent użytkowników Carsmile decyduje się na abonamenty, podczas gdy siostrzany leasing wybiera 39 procent (pozostałe przypadają na kredyt). Rok temu proporcje były odwrotne.

10 najtańszych samochodów na wynajem

Firma Carsmile przygotowała listę 10 najtańszych samochodów dostępnych obecnie na rynku — mowa o samochodach na wynajem z umową na 3 lata, kiedy mamy 10 tysięcy złotych na wkład własny. Carsmile zauważa tutaj, że interesującym spostrzeżeniem jest to, że auto o najwyższej cenie katalogowej ma najniższą ratę miesięczną. Wiceprezes firmy mówi bezpośrednio, że celem analizy było wytypowanie 10 modeli aut z najniższym abonamentem. Dalej dodaje: „Są to wersje dość ubogie, ale zwykle nie najuboższe z gamy oferowanej przez producenta. Takie racjonalne minimum”. Samochody w TOP10 w większości pochodzą z rocznika 2023, choć są od tego wyjątki. Jakie auta znalazły się w zestawieniu?

10. Skoda Fabia — cena katalogowa brutto: 90 600 PLN — rata netto: 1 303 PLN

9. Mitsubishi Colt — cena katalogowa brutto: 94 290 PLN — rata netto: 1 286 PLN

8. Dacia Duster — cena katalogowa brutto: 92 400 PLN — rata netto: 1 241 PLN

7. Renault Clio — cena katalogowa brutto: 77 700 PLN — rata netto: 1 233 PLN

6. Opel Corsa — cena katalogowa brutto: 79 800 PLN — rata netto: 1 112 PLN

5. Dacia Sandero Stepway — cena katalogowa brutto: 84 600 PLN — rata netto: 1 108 PLN

4. Hyundai i20 — cena katalogowa brutto: 86 400 PLN — rata netto: 1 095 PLN

3. Fiat 500 — cena katalogowa brutto: 71 900 PLN — rata netto: 1 018 PLN

2. Mitsubishi Space Star — cena katalogowa brutto: 72 290 PLN — rata netto: 1 001 PLN

1. Citroen C3 — cena katalogowa brutto: 104 570 PLN — rata netto: 933 PLN

Źródło: Carsmile

Nie brakuje niespodzianek!

Ranking otwiera Citroen C3 z ratą na poziomie 933 zł netto. Abonament, jak już wspominałem, obliczono przy założeniu 3-letniego okresu umowy i wkładu własnego na poziomie 10 tysięcy zł netto. W racie zawarto koszt ubezpieczenia AC/OC, assisatnce, serwisowania oraz opon. Ciekawostką w przypadku tego miejskiego auta jest najniższy abonament w zestawieniu Carsmile przy jednocześnie najwyższej wartości katalogowej. Jest to bowiem jedyny samochód w rankingu z ceną katalogową przekraczającą 100 tysięcy zł brutto. Co więcej, pojazd jest z rocznika 2024. Tajemnica niskiego abonamentu tkwi w magicznym słowie: rabat. Paweł Siwiecki, ekspert ds. zakupu samochodów w Carsmile, wyjaśnia: „W przypadku Citroena C3 mamy kumulację upustu przy zakupie auta od dilera oraz preferencyjnej stawki oprocentowania, dzięki czemu abonament jest relatywnie niższy”.

Źródło: Citroen

Na drugim miejscu w zestawieniu najtańszych aut w abonamencie znalazł się Mitsubishi Space Star, a na trzecim Fiat 500. Ranking zamyka natomiast Skoda Fabia. Wśród aut należących w większości do segmentu B, wielkością wyróżnia się Dacia Duster, która z abonamentem na poziomie 1 241 zł netto, znalazła się w połowie stawki. Carsmile zwraca uwagę na to, że ciekawostką w zestawieniu jest też Mitsubishi Colt — nowy model samochodu od japońskiego koncernu zadebiutował w ubiegłym roku, po ponad dekadzie nieobecności na rynku europejskim. Powrót miał miejsce po atrakcyjnej cenie, skoro auto od razu trafiło do rankingu Carsmile.

Źródło: Carsmile

Grafika wyróżniająca: Citroen