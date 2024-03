Jaki jest najbardziej "zielony" samochód? To wcale nie auto elektryczne

Elektryczne samochody ekologiczne, ale nie aż tak

Emisja gazów cieplarnianych podczas jazdy samochodem to tylko jeden z elementów jaki należałoby wziąć pod uwagę. Samochody elektryczne są oczywiście bez emisyjne, ale warto byłoby jeszcze wziąć pod uwagę fakt, skąd bierzemy prąd do ładowania baterii. Jeśli z elektrowni węglowych to należałoby również uwzględnić ich emisję. Jeszcze istotniejsza jest kwestia szkodliwych substancji jakie powstają podczas produkcji samochodów. W przypadku tych elektrycznych, ze względu na baterię, ten "koszt ekologiczny" jest wyższy niż dla samochodów spalinowych, gdzie nie potrzeba tylu materiałów.

Wszystkie te czynniki bierze pod uwagę organizacja ACEEE - American Council for an Energy-Efficient Economy, która co roku ocenia samochody dostępne na rynku amerykańskim. Na tej podstawie powstaje ranking najbardziej zielonych samochodów, z których korzystanie jest przynajmniej w teorii najlepsze dla naszej planety. Ranking ma swoje założenia, ACEEE zakłada np. że pokonujemy rocznie 24 000 km (15 000 mil) co dla przeciętnego Europejczyka jest raczej wartością na wyrost. Reszta założeń wydaje się jednak całkiem poprawna:

Ranking opiera się na ocenie cyklu życia gazów cieplarnianych i kryteriach emisji substancji zanieczyszczających powstających w wyniku produkcji, użytkowania i utylizacji każdego pojazdu. W przeciwieństwie do innych ocen wpływu pojazdów na zdrowie i środowisko, które opierają się wyłącznie na efektywności paliwowej, GreenerCars ocenia każdy pojazd pod kątem jego całego wpływu i jest najskuteczniejszym sposobem porównywania pojazdów napędzanych benzyną z pojazdami elektrycznymi. Oprócz oceny emisji z paliwa spalanego w silniku pojazdu, oceniamy emisję poprzedzającą generowaną przez energię elektryczną zużywaną przez pojazd, emisję powstającą podczas wydobycia i przetwarzania minerałów na akumulatory oraz emisję z produkcji pojazdów i komponentów pojazdów. Dla każdego modelu generowane są oceny ekologiczne, które można wykorzystać do oceny stopnia ekologiczności pojazdu.

Najnowsza wersja tej listy ujrzała światło dzienne kilka dni temu i ku zaskoczeniu wszystkich zainteresowanych, na jej czele wcale nie znajduje się samochód elektryczny.

Toyota Prius Prime najbardziej zielonym samochodem

Toyota Prius Prime to samochód z napędem typu PHEV, czyli jest to hybryda wyposażona w baterię, która pozwala na przejechanie około 80 km na prądzie. Szczegółowo ten model opisał już Tomek Niechaj w swojej recenzji, więc nie będę się tutaj nad nim rozwodził. Warto pewnie tylko napisać, że sercem pojazdu jest silnik spalinowy o pojemności 2 litrów, któremu towarzyszy całkiem mocny silnik elektryczny. Cały układ rozwija 223 KM i pozwala na przyśpieszenie do 100 km/h w czasie poniżej 7 sekund, nie jest to więc jakaś "zawalidroga". W rankingu ACEEE nowy Prius osiągnął wynik na poziomie 71 pkt (na 100 możliwych) i wyprzedził szereg pojazdów elektrycznych.

Miejsce Marka i model Napęd Wynik Cena Szacowany roczny koszt paliwa 1 Toyota Prius Prime SE PHEV 71 $32,975 $529 2 Lexus RZ 300e BEV 67 $55,150 $651 3 Mini Cooper SE BEV 67 $30,900 $747 4 Nissan Leaf BEV 66 $28,140 $741 5 Toyota bZ4X BEV 66 $43,070 $689 6 Toyota RAV4 Prime PHEV 64 $43,690 $741 7 Hyundai Elantra Blue HEV 64 $26,250 $864 8 Hyundai Kona Electric BEV 63 $34,050 $695 9 Toyota Camry LE HEV 63 $28,855 $907 10 Kia EV6 BEV 63 $43,975 $689 11 Toyota Corolla HEV 62 $23,500 $944 12 Hyundai Ioniq 5 BEV 62 $41,650 $737

Wśród 12 najbardziej "zielonych" pojazdów znalazły się w sumie 2 samochody z napędem PHEV, 3 zwykłe hybrydy HEV oraz 7 aut elektrycznych. Prym wiedzie Toyota, która oprócz Priusa, w czołówce umieściła jeszcze model RAV4 Prime (PHEV), Camry LE (HEV), Corolle (HEV) oraz bZ4X (BEV). Na drugim miejscu tego zestawienia jest też elektryczny Lexus RZ 300e. Świetnym wynikiem może pochwalić się również Hyundai z modelami Elantra Blue (HEV), Kona Electric (BEV) oraz Ioniq 5 (BEV). W zestawieniu mamy też elektrycznego Mini Coopera SE (BEV), Nissana Leaf (BEV) oraz Kia EV5 (BEV).

Wśród najgorszych aut też jest elektryk

Po drugiej stronie zestawienia zgodnie z oczekiwaniami pojawiły się głównie duże i drogie samochody silnikami spalinowymi. Mamy tu między innymi Mercedesa AMG G63, RAMa 1500 TRX 4x4, Forda F150 Raptor R, Cadillaca Escalade V czy Chevroleta Corvette Z06. Co jednak może być małym zaskoczeniem znalazł się tu również elektryczny GMC Hummer EV SUV, prawdopodobnie głównie ze względu na koszty produkcji. Posiada on spory pakiet baterii i waży ponad 4 tony, co oznacza, że do jego produkcji zużyto nawet 3 razy więcej materiałów niż w przypadku typowego auta średniej klasy.

Pełną listę najbardziej zielonych samochodów według ACEEE znajdziecie tutaj.

źródło: ACEEE