Najtańsza wersja Trend dostępna będzie tylko z motorami benzynowymi – 1.5 EcoBoost o mocy 120 lub 150 KM. Diesle i hybryda dostępne będą dopiero od wersji Titanium, za którą trzeba zapłacić przynajmniej 116 300 zł. Szczególnie ciekawie zapowiada się wersja z mocniejszym silnikiem diesla, która ma zaoferować automatyczną skrzynię biegów oraz napęd na wszystkie koła. Za 143 280 zł w wersji Titanium otrzymujemy między innymi bezkluczykowy dostęp, dwustrefową klimatyzację, system inforozrywki Sync3 z ekranem o przekątnej 8 cali i wbudowanym modemem GSM, system utrzymania na pasie ruchu, czujniki parkowania oraz światła LED. To całkiem nieźle jak na auto z segmentu C-SUV.

Ford Kuga Trend Titanium Titanium X ST-Line ST-Line X Vignale 1.5 EcoBoost 120 KM 104 900 zł 1.5 EcoBoost 150 KM 109 400 zł 116 300 zł 125 800 zł 126 900 zł 136 400 zł 146 300 zł 1.5 EcoBlue 120 KM 120 030 zł 129 530 zł 130 630 zł 140 130 zł 2.0 EcoBlue 150 KM 126 260 zł 135 760 zł 136 860 zł 146 360 zł 2.0 EcoBlue 190 KM AWD 143 280 zł 152 780 zł 153 880 zł 163 380 zł 173 280 zł 2.5 Plugin 225 KM eCVT 156 900 zł 166 400 zł 167 500 zł 177 000 zł 186 900 zł

Niestety za wersję hybrydową typu plugin trzeba będzie dopłacić jeszcze ponad 13 000 zł, ale w zamian za to dostaniemy układ oferujący 225 KM mocy oraz zasięg na napędzie elektrycznym rzędu 50 km, dzięki wbudowanej baterii litowo-jonowej o pojemności 14,4 kWh. Nadal jednak nie wiemy jak odbije się to na pojemności bagażnika, w katalogu podana jest standardowa wartość 475 litrów, ale obawiam się, że nie dotyczy to wersji hybrydowej. Co ciekawe w planach jest też zwykła hybryda, ze znacznie mniejszą baterią oraz miękka hybryda dla jednego z silników diesla, ale na ich temat jeszcze nic nie wiadomo.