Hybrydy wyprzedziły w Europie silniki diesla, ogromne zmiany w 2021 roku

Zdaje sobie sprawę, że 2021 rok nie może być jednoznacznym wyznacznikiem z racji ciągłego braku komponentów do produkcji samochodów i forsowania przez producentów sprzedaży samochodów o mniejszej emisji CO2. Nie mniej jednak trend widoczny jest już od kilku lat, a w zeszłym roku tylko przyśpieszył. Sprzedaż aut spalinowych, czyli z silnikami benzynowymi oraz diesla, drastycznie spada, a napędy alternatywne zdobywają coraz większą rzeszę klientów.

2021 rok przełomowy dla hybryd

ACEA bada wszystkie najważniejsze europejskie rynki, czyli 26 krajów należących do Unii Europejskiej, a także Islandię, Norwegię, Szwajcarię oraz Wielką Brytanię. Dane znajdujące się w tabelce poniżej dotyczą jednak tylko samej Unii Europejskiej, choć proporcje w pozostałych wymienionych krajach są bardzo podobne. Pomimo powszechnego braku komponentów, sprzedaż nowych samochodów w Europie spadła tylko o nieco ponad 2%, do 9,66 mln sztuk, podczas gdy w 2020 roku sprzedano ich 9,88 mln. Liderem sprzedaży nadal są silniki benzynowe, które znalazły się w 40% wszystkich sprzedanych samochodów. Nie mniej jednak w porównaniu do 2020 roku ich sprzedaż spadła o blisko 18%, co przekłada się na 900 tys. sztuk. Z drugiego miejsca pod względem popularności spadł silnik diesla, który minimalnie przegrał z napędami hybrydowymi (tzw. pełne hybrydy - HEV). Ten pierwszy stracił w tym roku ponad 31%, a ten drugi zyskał aż 60%.

2021 2020 Różnica Benzynowe 3885432 4724417 -17,76% Diesel 1901191 2776665 -31,53% Hybrydy (HEV) 1901239 1184526 60,51% Hybrydy Plugi-in (PHEV) 867092 507917 70,72% Elektryczne (BEV) 878432 538734 63,05% Inne 226702 153549 47,64%

Zmiany w wielkości sprzedaży są więc bardzo drastyczne i wydaje się, że pandemia przyśpieszyła proces, który w innym przypadku mógłby zająć 2-3 lata. Wielu producentów wolało sprzedawać droższe modele swoich samochodów, a takie posiadają głównie napęd alternatywny. Sporym wzrostem popularności cieszą się również hybrydy typu plug-in (PHEV), których sprzedaż wzrosła o 70% z nieco ponad 0,5 mln do 867 tys. egzemplarzy. Co jednak ciekawsze, nadal większym zainteresowaniem cieszą się w pełni elektryczne samochody, których sprzedaż wzrosła co prawda "tylko" o 63%, ale udało się utrzymać przewagę nad hybrydami z baterią. W kategorii Inne łapią się między innymi pojazdy fabrycznie napędzane gazem LPG, ale to obecnie margines.

W Polsce sprzedaż elektryków się podwoiła

W Polsce wyniki są nieco inne i co może być zaskakujące pod pewnymi względami nawet lepsze niż w Europie. Po pierwsze w Polsce sprzedaż samochodów wzrosła, niewiele bo o nieco ponad 4%, ale jednak. Poza tym Polacy nadal chętnie wybierają samochody z silnikami benzynowymi (udział w rynku na poziomie 53%), ich sprzedaż co prawda spadła ale tylko o nieco ponad 10%. Sprzedaż pojazdów z silnikami diesla spadła o blisko 30%, podobnie jak w całej Europie. Coraz chętniej wybieramy jednak samochody z napędem alternatywnym. Sprzedaż hybryd w Polsce jest dwukrotnie lepsza niż samochodów z silnikiem diesla. W 2020 roku "ropniaki" były wyraźnie przed hybrydami, w 2021 różnica na korzyść napędu HEV jest ogromna, stanowią one 27% całej sprzedaży w Polsce. Hybrydy typu plug-in (PHEV) i auta elektryczne (BEV) też szybko rosną bo ich sprzedaż się praktycznie podwoiła, ale to nadal margines. Warto jednak zauważyć, że tylko w 4. kwartale 2021 roku sprzedano w naszym kraju ponad 3000 aut elektrycznych, podczas gdy w całym roku było to nieco ponad 7000. Wygląda więc na to, że sprzedaż aut typu BEV znacznie przyśpiesza.

2021 2020 Różnica Benzynowe 237478 265291 -10,48% Diesel 57005 79247 -28,07% Hybrydy (HEV) 122176 66251 84,41% Hybrydy Plugi-in (PHEV) 9269 4505 105,75% Elektryczne (BEV) 7164 3679 94,73% Inne 13549 9343 45,02% Suma 446641 428316 4,28%

Czy tego chcemy czy nie, elektryczna transformacja trwa w najlepsze, nawet w Polsce, która mogłaby się wydawać krajem opornym na takie zmiany. W takim tempie tylko kwestią czasu jest jak to hybrydy staną się dominującym rodzajem napędu samochodów osobowych.

źródło: ACEA