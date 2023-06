Huawei Watch 4 Pro – Twój naręczny ekspert ds. zdrowia i kondycji

Jeszcze kilkanaście lat temu były symbolem dobrego stylu i statusu. Zegarki naręczne wykonały długą podróż i dziś są nie tylko eleganckim dodatkiem do garderoby, ale również (a może właściwie już – przede wszystkim) narzędziem do monitorowania swojego stanu zdrowia i kondycji. Huawei Watch 4 Pro stawia kolejny krok w tym kierunku.

Ponad połowa (55 proc.) Polaków deklaruje, że nosi na ręku zegarek. Coraz częściej tradycyjny czasomierz zastępujemy smartwatchem. Aż 48% osób spośród zadeklarowanych użytkowników zegarków wybiera wyłącznie inteligentny. I noszą go – w większości przypadków codziennie. Dziś taki smartwatch to skarbnica informacji na nasz temat. Im łatwiejszy dostęp do takich danych tym większa świadomość swojego zdrowia. A stąd już o wiele łatwiej rozpocząć adekwatne zmiany w stylu życia.

Nie będzie chyba przesadą porównanie smartwatcha do naszego podręcznego (a właściwie naręcznego) eksperta od zdrowia i kondycji. Aby jednak tak się stało, musi on oczywiście posiadać odpowiednie funkcje. I tutaj docieramy do głównego bohatera tego materiału.

Huawei Watch 4 Pro – tytanowy ekspert

Portfolio smartwatchy Huawei jest sukcesywnie rozwijane już od 2015 roku. Na przestrzeni tych wszystkich lat doczekaliśmy się modeli zaprojektowanych pod kątem różnych grup odbiorców oraz wszelakich zastosowań. Firma nie bała się też sięgać po materiały klasy premium i romansować z branżą modową.

Nie inaczej jest zresztą z najnowszym zegarkiem w rodzinie. Huawei Watch 4 Pro ma bransoletę (w wersji Elite) i kopertę wykonaną z tytanu. Przy czym do konstrukcji tej ostatniej wykorzystano stop TC4 klasy lotniczej. Dopełnieniem klasycznego designu jest delikatnie wypukłe sferyczne szkło szafirowe. Trudno odmówić temu urządzeniu szyku i elegancji. W połączeniu z wodoszczelnością klasy ATM i certyfikatem IP68 daje to też pewność, że sprzęt nie zawiedzie nas niezależnie od warunków.

Dużym atutem Watcha 4 Pro jest wyświetlacz o średnicy 1,5 cala. To panel LTPO AMOLED o rozdzielczości 466x466 px (zagęszczenie 310 PPI). Nigdy dotąd ramki wokół ekranu nie były tak subtelne i cieniutkie. To sprawia, że powierzchnia wyświetlania stanowi aż 71,72 proc. całkowitej powierzchni obudowy. W połączeniu z trybem Always-On-Display i ogromem kolorowych tarcz do wyboru robi to piorunujące wrażenie. A poza tym, co szybko każdy zauważy, duży ekran jest czytelniejszy i obsługuje się go dużo łatwiej palcem.

Konstrukcja to jedna strona medalu. Dla użytkowników równie ważne jak wygląd (a może nawet ważniejsze) jest to, co ten smartwatch potrafi. W końcu ma być naszym osobistym asystentem/ekspertem od zdrowia.

Ten tylko się dowie…

Tutaj nie sposób pominąć platformy Huawei Zdrowie, która mocno dojrzała przez te wszystkie lata i kolejne generacje wearables wprowadzane na rynek. Aplikacja jest dziś dostępna na wszystkie urządzenia z Androidem i iOS. Zatem niezależnie od tego, jakiego smartfona posiadamy, będziemy w mogli w pełni wykorzystać potencjał Watch 4 Pro.

Smartwatch natomiast na maksa wykorzystuje możliwości samej platformy, oferując możliwość sprawdzenia aż 7 parametrów zdrowotnych w ciągu zaledwie 60 sekund, a następnie wygenerowania raportu. Funkcja ta nosi nazwę „Zdrowie na oku” i jest główną nowością w tej generacji urządzeń. W ramach przygotowanego raportu otrzymujemy informacje o średnim tętnie, natężeniu krwi tlenem, temperaturze ciała, szacunkowym poziomie stresu, rytmie zatokowym serca, sztywności tętnic (profilaktyka miażdżycy) czy nawet o sprawności naszego układu oddechowego.

Regularne korzystanie z tego 7 punktowego pomiaru pozwoli nam obserwować zmiany, jakie zachodzą w naszym organizmie. Aplikacja generuje bowiem estetyczne i przejrzyste wykresy, na których doskonale widać ewentualne wahania formy. Łatwo tym samym powiązać gorsze wyniki z np. bardziej stresującymi okresami w naszym życiu i wyciągnąć na tej podstawie odpowiednie wnioski.

Może nie jest to substytut dla regularnych badań krwi etc. Niemniej z całą pewnością zwiększa świadomość użytkownika. Jeżeli bowiem zegarek wykryje nieprawidłowości w jakimś obszarze naszego zdrowia jest to zdecydowanie sygnał, który powinien nas zmotywować do przeprowadzenia dodatkowej kontroli i zbadania ciała pod jakimś kątem. Nie od dziś przecież wiadomo, że szybka diagnoza i rozpoczęcie leczenia są często na wagę złota i nie rzadko sprzyjają szybkiemu powrotowi do zdrowia.

…kto cię stracił

Jest jednak jeszcze coś – profilaktyka. I tutaj docieramy do funkcji sportowych Huawei Watch 4 Pro. A te są jak zwykle imponujące. Producent zaimplementował tutaj ponad 100 trybów sportowych. Niezależnie od tego, czy biegacie, jeździcie na rowerze czy też gracie w tenisa – smartwatch będzie w stanie Wam w tym towarzyszyć. Co więcej, w nowej generacji pojawiły się dodatki dla zapaleńców golfa – zegarek potrafi teraz rejestrować dane zamachu branego podczas uderzania piłeczki. Fani nurkowania do 30 metrów też otrzymają dodatkowe dane dotyczące aktywności, a nawet temperatury wody. Wbudowany GPS (wraz z Glonass, Galileo, BeiDou, QZSS) pozwoli natomiast rejestrować z dużą dokładnością trasy biegowe. Jest tego tutaj multum.

Oczywiście nie brakuje też bardziej standardowych mechanizmów. Huawei Watch 4 Pro dalej potrafi monitorować sen. Mierzy też nasze tętno 24 godziny na dobę. A w skrajnej sytuacji wykryje upadek i powiadomi odpowiednią osobę.

Kolosalne znaczenie ma w tym wszystkim czas pracy na baterii. Standardy rynkowe pod tym względem są… jakie są. Na szczęście w portfolio zegarków Huawei obowiązują inne. Tutaj standardem było zawsze kilka, a nawet kilkanaście dni bez ładowania i nie inaczej jest w przypadku Watcha 4 Pro. W trybie standardowym rozładujemy go po ok. 4,5 dnia. Możemy jednak przełączyć się na specjalny tryb oszczędny – wówczas maksymalny czas pracy wynosi aż 21 dni (12 dni przy normalnym użytkowaniu). Warto też podkreślić, że wystarczy 15 minut ładowania, by bateria wytrzymała przez cały dzień. Pełne uzupełnienie baterii zajmuje natomiast zaledwie 90 minut.

Huawei Watch 4 Pro w sprzedaży (bez recepty)

Huawei Watch 4 Pro jest dostępny w Polsce w 4 wariantach:

HUAWEI WATCH 4 Pro Elite: 2799 zł – z tytanową bransoletą

HUAWEI WATCH 4 Pro Classic: 2399 zł – z brązowym, skórzanym paskiem

HUAWEI WATCH 4 Pro Blue Edition: 2399 zł – z niebieskim, kompozytowym paskiem (wyłącznie na huawei.pl, przedsprzedaż do połowy lipca)

HUAWEI WATCH 4 Active: 1899 zł – z paskiem fluoroelastomerowym

Decydując się na zakup w oficjalnym sklepie Huawei.pl macie możliwość dokupienia dodatkowego paska w promocyjnej cenie 9,90 zł.

Natomiast do 9 lipca obowiązuje promocja, w ramach której każdy przy zakupie Huawei Watcha 4 Pro otrzyma w prezencie (lub za symboliczną złotówkę) słuchawki FreeBuds 5i.