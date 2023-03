Huawei prezentuje nowości produktowe. Choć w pierwszej kolejności pojawią się w Chinach, już w maju powinny trafić do europejskich sklepów. Na co warto czekać?

Smartfony Huawei P60 Pro, Huawei Mate X3, laptop Huawei MateBook X Pro. Firma nie próżnuje i właśnie zaprezentowała swoje nowe produkty, które w pierwszej kolejności zadebiutują na chińskim rynku. Huawe P60 Pro ma być najbardziej zaawansowanym model z flagowej serii P. Przygotowane z myślą o fanach mobilnej fotografii chcących uchwycić najdrobniejsze szczegóły z różnych odległości. I to bez względu na to czy robią zdjęcia w dzień, czy w nocy. Flagowy składak Huawe Mate X3 ma być wyposażony w nowoczesne technologie wykorzystywane przy składanych wyświetlaczach i jeszcze lepsze zawiasy zapewniające mu niezawodność. A wszystko to zamknięte w niezwykle smukłej, ultralekkiej i wytrzymałej obudowie urządzenia.

Wiosenne premiery Huawei. Telefony, komputery, zegarki i słuchawki

Huawei zaprezentował także najnowszą wersję laptopa MateBook X Pro. To połączenie estetyki, lekkiej i ultrasmukłej obudowy z innowacyjnymi rozwiązaniami i dobrymi podzespołami. Na rynku zadebiutuje też najnowsza odsłona popularnych słuchawek bezprzewodowych. FreeBuds 5 mają wyróżniać się przede wszystkim swoim niebanalnym wyglądem oraz wysokiej jakości dźwiękiem.

Najważniejszy jest jednak smartfon Huawei P60 Pro. To on wyposażony jest m.in. 6,67-calowy ekran OLED z rozdzielczością Full HD+ i dynamicznym odświeżaniem od 1-120 Hz, teleobiektyw zapewniający 3,5-krotny zoom optyczny, układ Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1, do 12 GB pamięci RAM i do 512 GB pamięci wewnętrznej oraz baterię o pojemności 4815 mAh z szybkim ładowaniem 88 W. Jak na model w chińskiej dystrybucji przystało, P60 Pro działa pod kontrolą systemu HarmonyOS 3. Jego ceny zaczynają się od poziomu 6988 juanów (ok. 4400 zł).

To na ten momenty premiery dotyczą wyłącznie Chin. Dostępność najnowszych smartfonów Huawei P60 Pro i Huawei Mate X3 oraz laptopa Huawei MateBook X Pro na zachodnich rynkach zostanie potwierdzona podczas europejskiej premiery 9 maja br. w Monachium. Firma zapowiada, że sprzęty trafią do sklepów w ciągu kilku tygodni od wprowadzenia ich na poszczególne rynki. Tradycyjnie, Huawei przygotowuje się też na przedpremierowe promocje i oferty specjalne. Już teraz możecie wziąć udział w jednej z nich, która jest związana ze zbliżającym się debiutem zegarka Huawei Watch Ultimate.

Huawei Watch Ultimate. Konkurs z okazji premiery nowego zegarka

Aby wziąć udział w konkursie, w którym do wygrania są zegarki za złotówkę, należy wykazać się kreatywnością i opisać swoją najciekawszą sportową przygodę. Konieczna też będzie aktywna subskrypcja newslettera sklepu. Na zwycięzców czekają:

Huawei Watch Ultimate (zwycięzca otrzymuje kupon na zakup produktu za 1 zł),

2x Huawei Watch Buds (zwycięzcy otrzymują kupony na zakup produktów za 1 zł),

50 kuponów o wartości 200 zł, obniżających cenę zakupu wybranych smartwatchy.

Kupony konkursowe będzie można wykorzystać do 23.04.2023 r. w sklepie internetowym huawei.pl. Kupony nie łączą się ze sobą ani z kodem rabatowym za zapisanie się na newsletter. Regulamin oraz formularz zgłoszeniowy znajdziecie na stronach Huawei.