Oto Huawei Mate X3 - składany smartfon nowej generacji

Huawei Mate X3 totalnie zmienia podejście do korzystania ze smartfona, bo na każdym kroku okazuje się, że jest w sam raz. Gdy go złożymy, jest mega smukły i poręczny. Przedni ekran LTPO posiada bardzo wysoką rozdzielczość o współczynniku PPI aż 426, ekstra kolory, bo wyświetla 1,07 miliarda kolorów w zgodności z szeroką gamą P3 i oferuje dynamiczną częstotliwość odświeżania od 1 Hz aż do 120 Hz.

Huawei Mate X3

A teraz najlepsze - przedni wyświetlacz OLED pokryto niesamowicie wytrzymałym szkłem Kunlun Glass, które jest dziesięć razy bardziej wytrzymałe w porównaniu do tradycyjnego szkła. Upadek z wysokości na twarde podłoże nie jest już tak straszny, podobnie jak obecność innych (ostrych) przedmiotów w tej samej przegródce. Po otwarciu smartfona nie będziecie zawiedzeni, bo mierzący prawie 8 cali ekran OLED również wyświetla ponad 1 miliard kolorów, cechuje się ultra wysoką rozdzielczością i do 120 Hz odświeżania (LTPS). Jest równie responsywny i miły dla oka, dlatego nawet praca z arkuszami nie jest tak męcząca, a gry, filmy, seriale i strony internetowej wyglądają świetnie.

Huawei postarał się też o odpowiedni zestaw aparatów. Niezależnie od tego, czy częściej fotografujecie siebie, rodzinę, bliskich, krajobrazy czy przedmioty, szeroki wachlarz obiektywów i funkcji jest do waszej dyspozycji. Na automacie szybko dostosuje się do panujących warunków, ale zalecam trochę pobawić się ustawieniami i trybem pro - po pewnym czasie nabierzecie wprawy i będziecie chcieli panować nad każdym aspektem fotki czy filmu. Zdecydowanie warto, bo 50-megapikselowy obiektyw Ultra Vision XMAGE daje duże możliwości pod względem szczegółowości zdjęć, a dzięki teleobiektywowi z optyczną stabilizacją obrazu zrobicie zdjęcia ze zbliżeniem nawet 5x.

Mate X3 to oczywiście prawdziwy powerhouse, który sprosta wszystkim Waszym potrzebom w codziennych zmaganiach z wieloma aplikacjami jednocześnie, komunikatorami, wideo w pływającym okienku i transmisjach na żywo. Smartfon napędza procesor Snapdragon 8+ Gen1 do pary z 12 GB pamięci RAM, a na dane użytkownika jest aż 512 GB.

To urządzenie stworzone bez kompromisów, ale z dodatkowymi atutami, które wynikają z niezwykłej konstrukcji. Gigantyczny, jak na smartfony, ekran, który mamy zawsze sobą w kieszeni to zaleta, którą błyskawicznie docenicie, ale nie odczujecie tego w kieszeni czy w torbie, bo waży tylko 240 g.

HUAWEI AppGallery: ulubione aplikacje w jednym miejscu

Sercem smartfona jest HUAWEI AppGallery – oficjalny sklep z aplikacjami. Dzięki niemu pobieranie wszystkich ulubionych aplikacji jest proste i intuicyjne: wystarczy wpisać nazwę w wyszukiwarce sklepu, aby zainstalować aplikację i móc swobodnie z niej korzystać. Firma stale poprawia komfort korzystania ze swoich urządzeń, rozwijając swój ekosystem i poszerzając ofertę. Dla użytkowników urządzeń opartych o usługi mobilne Huawei, przygotowano stronę AppsOnHMS - Twój przewodnik po urządzeniach Huawei , na której znajdują się przydatne oraz praktyczne porady dotyczące wyszukiwania i pobierania ulubionych aplikacji oraz najważniejsze informacje o ekosystemie Huawei.

Dostępność i ceny

Smartfon HUAWEI Mate X3 debiutuje w Polsce już 9 maja 2023 r. Jego rekomendowana cena detaliczna wynosić będzie 9999 zł (12 GB / 512 GB). W okresie sprzedaży premierowej, od 9 maja do 4 czerwca 2023 r., pierwsi kupujący będą mogli wraz z telefonem otrzymać smartwatch HUAWEI Watch GT 3 (w wersji 46 mm lub 42 mm). Urządzenie w kolorze ciemnozielonym będzie można nabyć u partnerów biznesowych Huawei, w sklepach sieci Media Expert, Media Markt, RTV Euro AGD, x-kom oraz Komputronik, a także w oficjalnej Strefie Marki na Allegro oraz na platformie Amazon.

Wersja czarna urządzenia dostępna będzie dla klientów sklepu Huawei.pl, którzy w ramach oferty premierowej w okresie od 9 maja do 4 czerwca 2023 r. będą mogli dokupić etui zabezpieczające za 9,90 zł oraz rozszerzenie gwarancji o trzeci rok za pół ceny. Na kupujących czekają dodatkowe korzyści w postaci szybkiej dostawy, dodatkowej obniżki o wartości 50 zł za zapisanie się na newsletter oraz zdobycia pięciokrotnie większej ilości punktów w programie lojalnościowym, które można wymienić na zniżki. W sklepie producenta można także skorzystać z 20 rat RRSO 0%.

Szczegóły dostępne są u Sprzedawców.

Po więcej zapraszamy do materiału wideo.