Wszystkim rośnie, Huaweiowi spada. Wiemy o ile

Bez względu na to, czy jesteśmy fanami Huawei czy też za tą marką nie przepadamy, sytuacja, w której jedna osoba decyduje o losach całego przedsiębiorstwa, nie mając z nim żadnego związku, raczej się w dzisiejszych czasach zdarzyć nie powinna. Niestety, rzeczywistość chciała inaczej i Huawei znalazł się w sytuacji nie do pozazdroszczenia. Trzeba oddać firmie, że w obecnych warunkach postępuje bardzo logicznie, prezentując chociażby HarmonyOS, które dla firmy jest szansą na zbudowanie działającego ekosystemu. Jeżeli jednak ma to zadziałać - lepiej niech zadziała szybko, ponieważ segment konsumencki Huawei, choć nie przynosi jeszcze strat, to na pewno nie można powiedzieć, że rozwija się perspektywicznie.

Jak wygląda raport przychodów Huawei za pierwszą połowę 2021 r?

Jak wynika z danych dostarczonych przez samą firmę, jej wyniki finansowe, choć wciąż są na plusie, mogą niedługo być przyczyną sporego bólu głowy zarządu. W pierwszej połowie 2021 roku firma zanotowała 49,4 miliardów dolarów przychodu, co oznacza spadek od 29.43 proc. względem analogicznego okresu rok temu. Zyski Huawei można podzielić na 3 kategorie: jako operator (np. sieci 5G) firma zarobiła 21.1 mld dolarów, ze sprzedaży B2B Huawei zarobił 6,6 miliarda, a dział konsumencki przyniósł firmie 20 mld dolarów. Ta ostatnia kategoria jest szczególnie bolesna dla firmy, ponieważ w porównaniu do 2020 r. Huawei zanotował spadek o 46.95 proc. - niemal połowę.

W tym czasie konkurencja nie próżnuje. W przypadku Xiaomi dział smartfonów zanotował w samym pierwszym kwartale przychód 51.5 miliarda dolarów (wzrost o 68 proc. względem analogicznego okresu). Zwiększenie przychodów zanotowały także inne firmy, jak Samsung czy Oppo i wyraźnie widać, że to one zajmują lukę pozostawioną przez Huawei. Widać to nawet w rodzinnych Chinach, gdzie firma z pozycji lidera w krótkim czasie przeszła poza czołową piątkę producentów. Zdecydowanie na spadek przychodów miała też sprzedaż submarki Honor. Jednocześnie - Huawei nie ma zamiaru rezygnować ze swojej dotychczasowej strategii, w ramach której produkuje superflagowce jak P50, które jednak nieco odstają od konkurencji, chociażby przez brak 5G.

O tym, że Huawei ma obecnie trudny okres mówi się już od dłuższego czasu. Firma wciąż jeszcze utrzymuje się na powierzchni, wszystkie działy przynoszą zyski więc sytuacja nie jest tak zła jak chociażby w przypadku LG czy Sony. Jednak trend już dawno przestał być niepokojący, a zaczął być, co tu dużo mówić - po prostu zły.

