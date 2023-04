Huawei przygotował dla swoich klientów bardzo ciekawy konkurs. Wystarczy jedno zdanie, by wygrać ich najnowszy smartfon.

Jak co roku przyszła pora na debiut nowego smartfona z serii P od Huawei. Od lat telefony te znane są ze swoich właściwości fotograficznych, gdzie z roku na rok granica tego, co potrafi smartfon jest przesuwana dalej i dalej. W tym roku nie mogło więc zabraknąć nowego smartfona z tej serii i dlatego też niedługo swoją premierę będzie miał Huawei P60 Pro. Co więcej - znamy nawet datę tej premiery. Urządzenie pojawi się na półkach 9 maja.

Wraz z nim zadebiutuje także składany smartfon Huawei Mate X3 oraz Huawei Nova 11i. Jak więc widać, jest to duża premiera, więc marka chce odpowiednio podgrzać nastroje, szykując dla swoich fanów w Polsce konkurs, w którym do wygrania będą naprawdę fajne nagrody.

Huawei organizuje konkurs, w którym do wygrania jest P60 Pro

Jeżeli ktoś jest fanem marki ma niepowtarzalną okazję zgarnąć flagowy smartfon za symboliczną złotówką. Ba, w konkursie warto wziąć udział, ponieważ do wygrania są w sumie 32 nagrody rzeczowe. 2 z nich to wspomniane smartfony P60 Pro, natomiast pozostałe trzydzieści to mające niedawno swoją premierę i kosztujące ponad 600 zł słuchawki Huawei Freebuds 5. Więcej o nich dowiecie się z tego wpisu.

Co trzeba zrobić, by zawalczyć o te nagrody? Jak się okazuje - bardzo niewiele. Wystarczy wejść na tę stronę internetową, zapisać się na newsletter i wypełnić zadanie konkursowe. To z kolei polega na, jak informuje sam Huawei, "Opisanie jednym zdaniem potęgi fotograficznych możliwości, jakie oferuje seria smartfonów HUAWEI P". Wygrywa ta odpowiedź, która okaże się najbardziej kreatywna. Zwycięzca będzie mógł odebrać swoje nagrody za symboliczną złotówkę.

Oprócz konkursu na kupujących czekają też przedpremierowe promocje na nowy smartfon Huawei. Osoby, które zdecydują się na zakup smartfona w ofercie przedpremierowej będą mogły dobrać do niego wspomniane słuchawki Freebuds 5 za złotówkę.

Bierzecie udział?