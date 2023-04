Futurystyczny wygląd i wsparcie Hi-Res w nowych słuchawkach Huawei FreeBuds 5

Jak zapewnia producent, obecność wsparcia dla kodeku LDAC zapewnia przesyłanie dźwięku bezprzewodowo (Bluetooth 5.2) przy transmisji 990 kb/s i do 96 kHz / 24 bit, dlatego słuchawki posiadają certyfikat Hi-Res. To istotna dla wielu cecha nowego modelu, ponieważ tylko coraz więcej serwisów oferuje wyższą jakość audio (wciąż czekamy na Spotify), więc w ramach abonamentu można słuchać muzyki w lepszej jakości nawet nie używając słuchawek przewodowych. To, na co zwrócimy uwagę w pierwszej kolejności, to jednak kształt.

Huawei FreeBuds 5 - bezprzewodowe słuchawki z Hi-Res

Huawei tłumaczy, że jest on inspirowany krzywiznami kropli księcia Ruperta i trzeba przyznać, że takich słuchawek na rynku jeszcze nie widzieliśmy. Konsekwencją nietypowego kształtu jest ich rozmiar, gdyż są one nieco większe niż duża część modeli dostępnych na rynku. Czy wpływa to korzystnie na korzystanie z nich każdego dnia? Wzrosły możliwości techniczne, ale wizualnie nie każdemu będzie się to podobać. Do wyboru mamy trzy wersje kolorystyczne: białą, srebrną i koralową. W środku znalazł się dynamiczny przetwornik magnetyczny LCP 11 mm, a słuchawki posiadają 3 mikrofony (2 zewn. i 1 wewn.)

Warto wspomnieć, że Huawei FreeBuds 5 mogą służyć do słuchania muzyki lub rozmów aż do 30 godzin (wspierane protokoły A2DP 1.3, Hands-free profile (HFP) 1.7, AVRCP 1.6), lecz jest to osiągalne tylko bez ANC. Jeżeli włączymy aktywną redukcję szumów, to słuchawki na jednym ładowaniu będą działać do 20 godzin. Bateria w samych słuchawkach posłuży nam przez 5 godzin bez ANC i przez 3,5 godziny z włączonym ANC. Obecne jest szybkie ładowanie, dlatego po zaledwie 5 minutach ładowania słuchawek w etui będziemy mogli z nich korzystać przez dwie godziny.

Pełne ładowanie zaś potrwa tylko 20 minut. Dołączone w zestawie etui, które posiada jeszcze bardziej obłe kształty niż większość konkurencji, obsługuje także bezprzewodowe ładowanie, więc skorzystamy z niego na ładowarkach Qi oraz używając ładowania zwrotnego z telefonu albo tabletu.

Huawei FreeBuds 5 wspierają także jednoczesną łączność z dwoma urządzeniami, więc bez problemu połączymy je w parę w tym samym czasie np. z laptopem i smartfonem. Stopień ochrony słuchawek to IPX4, dlatego bez problemu skorzystamy z nich w deszczu. W aplikacji Huawei AI Life możemy zmieniać ustawienia i korzystać z dodatkowych opcji jak wykrywanie i odnajdywanie słuchawek. Cena sklepowa Huawei FreeBuds 5 wynosi 699 zł.