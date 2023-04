Huawei Health to aplikacja niezbędna do tego, by móc sparować ze smartfonem takie akcesoria, jak Huawei Watch czy Huawei Band. Skąd pobrać i jak bezpiecznie zainstalować Huawei Zdrowie? Oto krótki poradnik, dzięki któremu zrobisz to szybko i bezproblemowo.

Już od kilku lat firma Huawei nie może korzystać z usług Google. Oznacza to również, że nie może aktualizować własnych aplikacji dostępnych w Sklepie Google Play. Jeszcze do niedawna można było tam znaleźć starszą wersję aplikacji Huawei Health, jednak obecnie nawet ona została usunięta. Co to oznacza w praktyce? Użytkownicy akcesoriów Huawei, takich jak zegarki Huawei Watch czy opaski Huawei Band muszą pobrać ją z innego miejsca.

Z brakiem możliwości zainstalowania Huawei Zdrowie z podstawowego sklepu z aplikacjami zmagają się posiadacze smartfonów z Androidem. Oczywiście mowa tu o smartfonach wyprodukowanych przez inne marki niż Huawei. Jeśli masz zegarek bądź opaskę Huawei, a Twój telefon to Samsung, Xiaomi, realme, Oppo, Motorola czy inny, musisz pobrać Huawei Health spoza Google Play. Problem z dostępnością aplikacji nie dotyczy natomiast użytkowników iPhone'ów. Aplikacja Huawei Zdrowie, w najnowszej wersji, jest dostępna do pobrania z App Store.

Nie wiesz jak zainstalować Huawei Health na smartfonie z Androidem innym niż Huawei? Ten poradnik jest właśnie dla Ciebie.

Opaska Huawei działa poprawnie tylko ze smartfonem z zainstalowanym Huawei Health

Jak pobrać aplikację Huawei Health?

Proces pobierania i instalacji aplikacji Huawei Zdrowie nie należy do najtrudniejszych. Wystarczy uważnie trzymać się instrukcji, a wszystko pójdzie gładko. O czym warto pamiętać? Przede wszystkim o tym, że mamy do czynienia z pobieraniem aplikacji z innego źródła, niż Sklep Google Play. Smartfony z Androidem domyślnie nie pozwalają na wykonanie tej czynności, dlatego podczas instalacji ujrzymy komunikaty o instalacji z nieautoryzowanego źródła. Będzie trzeba również wyrazić zgodę na instalację aplikacji spoza Google Play. Jest to pewna niedogodność, jednak zapewniamy, że sposób, który opisujemy w tym poradniku, jest w pełni bezpieczny.

Instalacja Huawei AppGallery

Pierwszym krokiem do instalacji aplikacji Huawei Health na smartfonie Samsung, Xiaomi i innych jest pobranie i instalacja sklepu z aplikacjami chińskiego producenta, czyli Huawei AppGallery. Aplikację najlepiej pobrać ze strony internetowej producenta. Dostępna jest również pod tym linkiem.

Jak wspomnieliśmy wyżej, podczas pobierania i instalowania aplikacji w pamięci telefonu będzie konieczne wyrażenie zgody na instalację ze źródeł innych niż Sklep Google Play. Oficjalna strona Huawei jest bezpiecznym źródłem oprogramowania, dlatego bez obaw możemy wyrazić na to zgodę.

HMS Core – usługi niezbędne do współpracy z zegarkiem i opaską

Kiedy sklep Huawei AppGallery zostanie pomyślnie zainstalowany, należy pobrać z niego i zainstalować dwie kolejne aplikacje, niezbędne do prawidłowego działania akcesoriów Huawei. Pierwszą z nich jest HMS Core, czyli Mobilne Usługi Huawei. To oprogramowanie niezbędne do tego, by móc korzystać z usług dostarczanych przez Huawei, a zatem również do tego, by aplikacja Huawei Health i połączenie z akcesorium działały poprawnie.

Jak zainstalować HMS Core? To bardzo proste. Wystarczy wpisać w wyszukiwarkę w AppGallery frazę HMS Core, a stosowny wynik wyszukiwania powinien pojawić się na samej górze. Podczas instalacji należy wyrazić zgodę na to, by AppGallery mogła instalować inne aplikacje w pamięci naszego smartfona. Samo HMS Core działa w tle i nie wymaga żadnej konfiguracji, dlatego możemy spokojnie przejść do kolejnego kroku.

Instalacja i konfiguracja Huawei Health

Teraz wystarczy już tylko pobrać aplikację Huawei Health w ten sam sposób, co HMS Core, by móc przystąpić do parowania naszego smartfona z akcesorium Huawei. Konfiguracja Huawei Zdrowie przebiega w sposób standardowy. Użytkownik musi zalogować się na swoje konto Huawei, a następnie przejść przez krótką procedurę parowania urządzenia.

Najistotniejszym krokiem podczas wiązania w parę zegarka i smartfona jest wybór właściwego akcesorium z menu Huawei Health. Dostępne są tam zarówno urządzenia Huawei, jak i Honor. Po wskazaniu posiadanego przez nas sprzętu parowanie następuje niemal automatycznie, ograniczając udział użytkownika do skonfigurowania kilku niezbędnych parametrów.

Zegarki i opaski Honor również obsługiwane są przez Huawei Health

Dlaczego warto korzystać z Huawei Zdrowie?

Aplikacja Huawei Zdrowie jest niezbędna wszystkim tym, którzy chcą korzystać z opaski Huawei Band czy zegarków Huawei Watch. Na tym jednak wcale nie kończą się jej możliwości. To bardzo ciekawa alternatywa dla tych, którzy chcą śledzić swoje postępy w treningach. Przyda się również do monitorowania parametrów zdrowotnych. Absolutna większość zegarków i opasek Huawei pozwala na śledzenie tętna, saturacji czy jakości snu.

To bardzo istotna aplikacja dla posiadaczy akcesoriów Huawei, dlatego rekomendujemy jej instalację właśnie z AppGallery. To właśnie oficjalny sklep z aplikacjami Huawei pozwoli na otrzymywanie aktualizacji aplikacji, kiedy tylko takie zostaną wydane. Zachowujemy też pewność, że zawsze korzystamy z najnowszej wersji Huawei Health, pochodzącej z bezpiecznego źródła.

Chcesz kupić smartwatch Huawei? Śmiało! Instalacja Huawei Zdrowie nie jest trudna

Instalacja aplikacji Huawei Zdrowie na smartfonie innym niż Huawei nie jest trudna. Jeśli zatem interesujesz się którymś z akcesoriów tego producenta, możesz kupić je bez obaw o współpracę z Twoim smartfonem. Wystarczy kilka chwil i wszystko będzie działało dokładnie tak, jak gdyby Huawei Health nigdy nie zniknęło z Google Play.