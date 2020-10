Huawei Mate 40 Pro. O nowym flagowcu wiemy już wszystko!

Najnowsze flagowce Huawei: Mate 40 Pro oraz Mate 40 Pro+ zostały oficjalnie zaprezentowane podczas dzisiejszej konferencji. Zgodnie z oczekiwaniami: to jeszcze doskonalsze, szybsze i bardziej dopracowane modele smartfonów chińskiego giganta. Odpowiadając na pytania: tak, wciąż nie uświadczymy na nich Usług Google Play. I tak: to sprzęty jeszcze lepsze, stale dążące ku doskonałości. Najwyższej jakości zdjęcia i wideo zapewni system obiektywów Ultra Vision Cine Camera, zaś pojedynczy piksel matrycy (2,44 μm) zapewni dbałość o najdrobniejsze szczegóły. Jak te wypadają w praktyce możecie podejrzeć we wpisie: Mate 40 Pro – pierwsze wrażenia, gdzie wrzucam przykładowe fragmenty wycięte 1:1 z fotografii. Smartfon wspiera standard szybkiego ładowania Huawei SuperCharge (66W przewodowo, 50W bezprzewodowo). Urządzenie napędzane będzie najnowszym procesorem Kirin 9000 5G z maksymalną częstotliwością taktowania 3,13 Ghz, który charakteryzuje jeszcze większa wydajność oraz efektywność energetyczna. Zastosowanym układem graficznym jest 24-rdzeniowy Mali-G78 GPU.