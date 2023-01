Tradycją Huaweia było ogłaszanie swoich najnowszych smartfonów na dzień przed oficjalnym rozpoczęciem targów MWC. W tym roku rozpoczynają się one w poniedziałek 27 lutego, więc premiery możemy się spodziewać tego dnia lub w poprzedzający go weekend. Wątpliwości nie ma przynajmniej co do miejsca, będzie to Barcelona.

Fotografia na najwyższym poziomie

Mimo nie najlepszej sytuacji firmy w tym roku możemy zobaczyć aż cztery modele z tej serii: P60E, P60, P60 Pro i P60 Ultra. W sieci pojawiły się zdjęcia pokazujące ich spodziewany wygląd. I w porównaniu do P50 będziemy mieć spore zmiany. Tam mieliśmy dwa równej wielkości okręgi w których umieszczono wszystkie obiektywy. Teraz dominować będzie jedno – główne oczko, w dodatku otoczone złotym pierścieniem. W modelu Pro najprawdopodobniej będzie to jednostka Sony IMX888. Oprócz niej dostaniemy obiektywy tele i szerokokątny, również o flagowej specyfikacji (64 i 50 MP). W najmocniejszym modelu Ultra być może zobaczymy też dodatkowo obiektyw Sony IMX789. Smartfony mają oferować znaną z modelu Mate 50 Pro zmienną przysłonę oraz autorski procesor przetwarzania obrazu XMAGE.

Huawei nie współpracuje już z firmą Leica, która rozpoczęła wspólne działania z Xiaomi. Ale wciąż jakość fotografii jest na najwyższym poziomie, co pokazał model Mate 50 Pro.

Najwięcej w chwili obecnej wiadomo o P60 Pro, który ma mieć baterię 5000 mAh, ładowanie bezprzewodowe (50W) i przewodowe 100W. Procesor to Snapdragon 8+ Gen 1, ale bez dostępu do 5G.

Stary „nowy” telefon z inną nazwą?

Tymczasem w na chińskiej stronie Weibo pojawił się wpis, który może sugerować, że Huawei zamierza znów wypuścić smartfony z dostępem do 5G. Autor mówi o modelu Mate 30 i wbrew pozorom, to wcale może nie być pomyłka. Smartfon wszedł na rynek w 2019 r. w dwóch wersjach, 4G i 5G.

A ostatnio głośno było o firmie Wiko, która wypuściła w Chinach Wiko 5G. Był to przebrandowany Huawei Nova 9 SE – pisał o tym Krzysztof Rojek. W ten właśnie sposób Huawei obszedł sankcje USA i podobny manewr może mieć miejsce w przypadku modelu Mate 30. Oczywiście może być to również któryś z nowszych modeli firmy, który ukaże się na rynku pod nazwą Wiko – już z dostępem do 5G.

