A co jeśli o potencjalnym pogorszeniu stanu zdrowia i infekcji poinformuje nas zegarek? Na taki pomysł wpadła firma Huawei, która opatentowała zestaw narzędzi i algorytmów, które mają pomóc w ocenie stanu zdrowia na podstawie danych zebranych przez czujniki umieszczone w smartwatchu. O patencie, który został zgłoszony już w zeszłym roku, a dopiero teraz został opublikowany w chińskim urzędzie patentowym informuje serwis Huawei Central. Technologia opracowywana przez Huawei zakłada, że na podstawie poziomu tlenu we krwi i analizie innych czynników zdrowotnych, będzie można określić i wykryć infekcję dróg oddechowych. Analizując nasycenie krwi tlenem, częstotliwość oddychania, temperaturę ciała czy tętno, algorytmy i oprogramowanie sprawdzające i porównujące dane wystawiana jest "diagnoza" informująca o infekcji i konieczności udania się do lekarza w celu weryfikacji i wprowadzeniu leczenia.

W zdrowiu i chorobie. Smartwatche Huawei mogą zyskać ciekawą funkcję

Jednak sam zegarek do wystawienia "diagnozy" nie wystarczy. Potrzebny będzie również smartfon (lub inne kompatybilne urządzenie), który zajmie się analizą zebranych przez smartwatch danych i podpowie, czy są powody do obaw. Trzeba przyznać, że wygląda to ciekawie, jednak wątpię by rozwiązania te kiedykolwiek trafiły na rynek zachodni i dostały odpowiednie zgody, by mogły być traktowane "poważanie". Z drugiej jednak strony, jeśli funkcja ta miałaby działać wyłącznie jako ciekawostka, takie informowanie użytkownika o potencjalnej infekcji może sprawić, że częściej będziemy zwracać uwagę na swoje zdrowie. Sytuacja z Apple Watch i innymi smartwatchami monitorującymi nasz organizm pokazuje, że warto iść w tym kierunku - nawet najdrobniejszy sygnał, że coś się dzieje motywuje do dalszej diagnozy. Warto też przypomnieć, że w krajach europejskich smart zegarki Huawei posiadają już odpowiednie certyfikaty. Dzięki nim możliwe jest korzystanie z wbudowanych w nowsze modele funkcji EKG.