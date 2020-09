Nie są to jeszcze potwierdzone informacje, ale raczej tego typu wiadomości nie są PR-wowo korzystne, więc nie spodziewałbym się jakichś ogłoszeń z pompą – bo i czym się tu chwalić? Koreańskie serwisy informacyjne donoszą, że Samsung i SK Hynix przestaną sprzedawać komponenty firmie Huawei. A wszystko to w związku z zaostrzeniem przez administrację Trumpa sankcji wobec chińskiego producenta smartfonów.

Handel miałby zostać zawieszony 15 września.

Wprowadzone w sierpniu sankcje zakazują firmom spoza Ameryki sprzedawania Huawei sprzedawania komponentów opracowanych na bazie amerykańskiej technologii – chyba, że otrzymają specjalną zgodę od USA. Podobna sytuacja miała miejsce w maju kiedy na bazie wcześniejszych ograniczeń, sprzedaż chipów zawiesiła firma TSMC.

Rząd USA cały czas argumentuje swoje decyzje tym, że infrastruktura Huawei stanowi zagrożenie dla bezpieczeństwa narodowego, oskarżając jednocześnie Huawei o zaangażowanie się w kradzież tajemnic handlowych i naruszenie sankcji wobec Iranu.

Chiński rząd próbuje ratować Huawei i sfinansował krajową firmę produkującą półprzewodniki – SMIC – która miałaby być ratunkiem dla producenta i alternatywnym dostawcą komponentów dla firmy. Producentowi popularnych smartfonów i dostawcy sprzętu do obsługi 5G znika grunt pod nogami i wiele wskazuje na to, że nie poradzi sobie na rynku mając takie problemy z pozyskaniem podzespołów do swoich urządzeń. Nie bez powodu więc mówi się, że Huawei może całkowicie zrezygnować z rynku smartfonów. Zastanawiałem się niedawno, która z firm zajmie miejsce Huawei w topowej trójce producentów. Xiaomi, a może jednak Oppo? O ile oczywiście sankcje z USA nie zostaną rozszerzone na inne chińskie firmy.

