Oppo będzie się bić z Xiaomi o schedę po Huawei

Dane Counterpoint Research

I wygląda na to, że do na to miejsce nastawia się Xiaomi, które powiększyło swoje udziały z 4% do 11%, ale nie tylko oni mają szanse. Na horyzoncie jest jeszcze jednak duża firma, która notuje wzrosty. Nie tak imponujące, bo z 1% do 3%, ale patrząc na aktualne portfolio Oppo i coraz bardziej rozsądne ceny, mają moim zdaniem duże szanse. Produkty są ciekawe, dobre, niektóre bardzo dobre, ceny stały się przystępniejsze, Oppo oferuje coraz więcej ciekawych sprzętów poza smartfonami. Testowałem niedawno naprawdę udane słuchawki Oppo Enco W31, teraz mam na nadgarstku testowy Oppo Watch. To bardzo ciekawie zapowiadający się zegarek – może i wygląda na bardzo mocne stylizowanie się na Apple Watch, ale ma coś, czego nie ma konkurencja. Płatności zbliżeniowe Google Pay, co przy dość rozsądnej cenie może być jego największą zaletą i znaleźć uznanie wśród klientów. I zobaczcie – nawet smartwatch Oppo ma coś, czego smartfony Huawei już nie.

Czy ktoś poza Xiaomi i Oppo ma jeszcze szansę zająć miejsce Huawei? Nie sądzę – pozostałe firmy produkujące smartfony nie notują takich wzrostów i choć czasem radzą sobie lepiej, to czasem zupełnie się o nich zapomina. I niby potrafią mieć udane produkty, ale jednak wciąż nie udaje im się dogonić konkurencji i pochwalić znaczącym udziałem w rynku smartfonów. No chyba, że się mylę i widzicie innego pretendenta do przejęcia miejsca, które najprawdopodobniej zostanie po Huawei?

źródło