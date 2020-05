TSMC z zakazem produkcji na rzecz Huawei

W połowie zeszłego tygodnia dowiedzieliśmy się, że administracja prezydenta Donalda Trumpa, przedłuża zakaz współpracy z Huawei z amerykańskimi firmami na kolejny rok, do maja 2021 roku. Oznacza to praktycznie definitywny koniec współpracy chińskiego producenta z Google, a co za tym idzie brak aplikacji i usług internetowego giganta na smartfonach Huawei. Chińska firma musiała się zresztą z tym liczyć, bo już od kilku miesięcy bardzo mocno promuje swój sklep z aplikacjami – Huawei Mobile Services (HMS), który otrzyma wkrótce dostęp nawet do naszych polskich aplikacji bankowych i nawigacji Automapa.

Będzie to konieczne, bo na zmianę stanowiska amerykańskich władz nie ma co liczyć w najbliższym czasie. Jest wręcz odwrotnie, USA w piątek wprowadziło kolejne ograniczenia, które mocno odbiją się na współpracy z producentami chipów, takimi jak choćby TSMC, który wytwarza układy HiSilicon Kirin. W piątek Departament Handlu w USA wprowadził nowe rozporządzenie, które zakazuje współpracy z Huawei wszystkim firmom na świecie, które korzystają z amerykańskiej technologii lub oprogramowania. Do takich firm należy między innymi TSMC, czyli obecnie jeden z największych producentów układów scalonych.