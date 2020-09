Dzień dobry, poproszę Hłałej Yyydziewięća

Tak będzie, zobaczycie. Dziwna nazwa, a sam telefon na pierwszy rzut oka przypomina Huawei Mate 30 Pro. Mi akurat ta stylistyka się podoba, wszystko jest w sumie ostatnio lepsze niż ogromne, brzydkie wyspy na aparaty w Samsungach Galaxy. Wygląd wyglądem, ale co w środku?

Specyfikacja Huawei Y9a

Ekran to mierzący 6,63 cala LCD bez wcięcia i dziurki, za to rozdzielczością 1080 na 2400 pikseli. Sprzęt napędza K…przepraszam, Helio G80, a całość działa pod kontrolą Androida 10 i EMUI 10. Standardowo już dla Huawei, dostajemy jednak telefon bez usług i sklepu Google, za to z promowaną mocno przez producenta platformą AppGallery.

Y9a posiada 128GB pamięci na dane i dwie opcje pamięci RAM – 6GB i 8GB, choć na razie nie na wszystkich rynkach będzie można kupić obie wersje.