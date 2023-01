Pro kontra Elite. Meta może mieć obawy

Firma Marka Zuckerberga niedawno zapowiedziała swój najnowszy headset VR o nazwie Meta Quest Pro. Jak w swoim tekście wyjaśnił Konrad Kozłowski, Meta twierdzi, że stworzyła ten sprzęt od nowa. Z tyłu znalazły się baterie, a z przodu dodatkowe sensory i obiektywy. Zwiększono rozdzielczość ekranów - ma 37% więcej pikseli i 75% wyższy kontrast. W środku znalazł się nowy procesor Snapdragona opracowywany razem z Qualcommem. Kontrolery działają jak rozszerzenia dłoni i działają zupełnie jak odrębne komputery od Questa. Są lepiej zbalansowane, obsługują dodatkowe rozszerzenia, jak wtyczka z rysikiem, byśmy jednocześnie pisali w świecie cyfrowym oraz na naszym prawdziwym blacie. Po więcej informacji, w tym cenę produktu, odsyłam Was tutaj.

Źródło: HTC

Okazuje się jednak, że nie tylko Meta chce podbić rynek wirtualnej rzeczywistości — swojego asa w rękawie podczas tegorocznych targów CES w Las Vegas pokazało HTC, które zaprezentowało headset VIVE XR Elite.

Połączenie wirtualnej i mieszanej rzeczywistości, a także własne metaverse

Zestaw All-in-One łączy możliwości mieszanej rzeczywistości (MR) oraz wirtualnej rzeczywistości (VR) w jednym kompaktowym, lekkim i wszechstronnym urządzeniu, które według producenta jest idealne do gier, rozrywki, fitnessu, treningu produktywności, biznesu, szkoleń i wielu innych zastosowań. HTC ogłosiło również, że VIVE XR Elite „łączy w sobie to, co najlepsze w sprzęcie i oprogramowaniu HTC VIVE, umożliwiając zanurzenie się bezpośrednio w XR za pośrednictwem VIVERSE”.

Źródło: HTC

Warto zaznaczyć, że headset został wyposażony w kolorową kamerę oraz funkcję śledzenia dłoni, co umożliwia nowe doznania w zakresie mieszanej rzeczywistości i faktycznie może okazać się game changerem zarówno w przypadku gier, jak i cyfrowych spotkań służbowych. Producent zapewnia, że MR w grach będzie wykorzystywane w taki sposób, że wirtualne obiekty i postaci będą wtapiały się w nasze naturalne otoczenie, a w przypadku aspektów służbowych będziemy mieli możliwość wykorzystania wirtualnych monitorów oraz rzeczywistej klawiatury i myszy do pracy.

Nowa konstrukcja gogli. Wygoda i szybkie dostosowywanie

VIVE XR Elite dzięki zastosowaniu modułowej konstrukcji można szybko przekształcić w okulary VR. Jak wytłumaczyła tajwańska firma, w tym celu wystarczy odpiąć tylną część paska z baterią i zamontować w tym miejscu zauszniki okularowe VIVE. Dzięki temu zestaw VR możemy przekształcić w okulary VR, które będą wygodniej leżały na głowie podczas podróży. Jeśli chodzi o obraz, to zdaje się, że nie będziemy mieli na co narzekać — mowa tutaj o szerokim kącie widzenia kamery 110 stopni oraz rozdzielczości 4K z odświeżaniem 90 Hz. Nowy headset HTC posiada również regulowane soczewki, co ma umożliwić komfortowe i bezproblemowe korzystanie z XR Elite wszystkim osobom z wadą wzroku bez okularów.

Źródło: HTC

Wrażenie może również robić waga zestawu. Cały zestaw VIVE XR Elite waży zaledwie 625 g, wliczając w to baterię, która jest umieszczona z tyłu dla zachowania odpowiedniej równowagi. Ponadto producent zapewnia, że jest ona specjalnie wyprofilowana dla optymalnego komfortu i zapewnia do dwóch godzin użytkowania XR. Bateria jest wyjmowana i wymienna, dlatego można kontynuować pracę, bez obawy o utratę zasilania podczas korzystania z zestawu. Jeśli chodzi o ładowanie, to mówimy tutaj o 30-watowym szybkim ładowaniu przez wejście USB-C.

Źródło: HTC

Pomimo technologii śledzenia dłoni, w zestawie znajdziemy kontrolery

VIVE XR Elite poza technologią śledzenia dłoni posiada również fizyczne kontrolery, co pozwala na osiągnięcie wysokiej dokładności podczas gier czy nauki. Headset został również wyposażony w cztery kamery o szerokim polu widzenia i wysokiej dokładności śledzenia, czujniki głębi, śledzenie dłoni i technologię, która śledzi ruch poszczególnych palców spoczywających na kontrolerach. Tajwańska firma zwraca również uwagę na to, że dźwięk w nowych goglach został znacznie ulepszony, dzięki zastosowaniu większych głośników kierunkowych, co przełożyło się na wzmocnienie basów i wzbogaceniu brzmienia. Mimo to VIVE XR Elite daje oczywiście możliwość podłączenia słuchawek bezprzewodowych.

Źródło: HTC

Headset można również podłączyć do komputera albo przy pomocy kabla USB-C, albo bezprzewodowo. Dzięki temu możemy otrzymać dostęp do treści PCVR z VIVEPORT.com i Steama. Ponadto możemy bezprzewodowo przesyłać treści z kompatybilnego telefonu z Androidem do VIVE XR Elite, co umożliwi nam chociażby oglądanie filmów i seriali z takich serwisów jak Netflix czy Disney+ na 300-calowym wirtualnym ekranie.

VIVERSE i cena HTC VIVE XR Elite

Jak ogłosił producent, HTC współpracuje z różnymi partnerami technologicznymi i merytorycznymi, aby zrealizować swoją wizję otwartego, interoperacyjnego i pomysłowego VIVERSE. VIVERSE nadal wykazuje wiodącą rolę w obsłudze standardów OpenXR oraz WebXR i jest dostępny z wielu urządzeń, także tych obsługujących przeglądarkę internetową. HTC nawiązało współpracę z firmą VRoid Studios zajmującą się tworzeniem postaci, co ułatwia wprowadzanie awatarów do VIVERSE przy wykorzystaniu otwartego standardu VRM. Kolejnym partnerem technologicznym jest platforma modelowania 3D Sketchfab, która umożliwia użytkownikom importowanie szerokiej gamy darmowych obiektów 3D do swojej bazy w VIVERSE.

Źródło: HTC

No i to, na co wszyscy czekają najbardziej: VIVE XR Elite jest już dostępny do zakupu przedpremierowego za pośrednictwem strony vive.com oraz u autoryzowanych sprzedawców. W skład zestawu VIVE XR Elite wchodzi zestaw XR, dwa kontrolery oraz podstawka na baterie. Całość będzie kosztować 6699 PLN.

Źródło, grafika wyróżniająca: HTC