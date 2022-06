Desire 22 pro to najnowszy smartfon od HTC zaliczający się do średniej półki. Wyposażony został w 6,6 calowy ekran o rozdzielczości 1080 x 2412 pikseli, odświeżaniu 120 Hz. Jego sercem jest Qualcomm Snapdragon 695 5G wspierany przez 8 GB RAM i 128 GB pamięci wewnętrznej. Smartfon posiada baterię o pojemności 4520 mAh oraz wspiera technologię szybkiego ładowania. Do tego ładowanie bezprzewodowe w standardzie Qi i oraz ładowanie zwrotne.

Desire 22 pro wyposażono w mocny zestaw aparatów. Główny obiektyw z matrycą o rozdzielczości 64 Mpix (f/1,79), aparat szerokokątny 13 Mpix (f/2,4) i 5 Mpix aparat z wykrywaniem głębi. Do tego czytnik linii papilarnych umieszczony w przycisku zasilania. Ten umieszczono się na boku obudowy, która jest jest odporna na wodę oraz kurz i posiada certyfikat IP67. Urządzenie działa pod kontrolą Androida 12.

HTC Desire 22 pro. Smartfon idealny do VR

Nowy HTC Desire 22 pro jest unikalnym połączeniem wydajnego smartfona z urządzeniem obsługującym świat VR. Na szczególną uwagę zasługuje rewelacyjny ekran, mocny aparat i możliwość obsługi okularów VIVE Flow. Smartfon jest idealnym partnerem dla okularów VR VIVE Flow, otwierając użytkowników na nowe immersyjne doświadczenia, takie jak spotkania w wirtualnej rzeczywistości, czy prywatne kino w każdym, dowolnym miejscu. HTC Desire 22 pro to świetna propozycja, niezależnie od tego, czy szukamy telefonu do codziennego użytku, czy chcemy odkrywać nowe wirtualne światy.

- mówi Shen Ye, dyrektor produktowy w HTC.

Świetną integrację z Wirtualną Rzeczywistością zapewniać ma protokół HDCP 2.2. Dzięki niemu HTC Desire 22 pro jest w stanie bezpośrednio transmitować treści na okulary VIVE Flow. Pozwoli to konsumować dowolne materiały na ekranie o prawdziwie kinowych rozmiarach. Funkcja ta daje możliwość odwiedzania ulubionych platform VOD. Producent podaje, że można oglądać filmy i seriale z Netfliksa, Disney+, YouTube, Twitcha i innych. Takie połączenie pozwoli również na oglądanie telewizji na żywo i przeglądanie dowolnych treści w Internecie.

Wraz z nowym smartfonem HTC Deside 22 pro, do sprzedaży trafi również nowa ładowarka bezprzewodowa zgodna ze standardem Qi. Urządzenie o grubości 7 mm i szerokości 5 7mm, jest lekkie i kompaktowe.

Telefon i ładowarka powinny pojawić się w przedsprzedaży już niedługo. Gdy tylko poznamy polskie ceny, tekst zostanie zaktualizowany.