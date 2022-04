VIVE Mars CamTrack ma być łatwym w zastosowaniu, ale i profesjonalnym rozwiązaniem oferującym dokładne śledzenie pozycji kamer na potrzeby wirtualnej produkcji filmowej. Zaprezentowane przez firmę urządzenie wykorzystuje wiodącą w branży VR technologię śledzenia, która oparta jest o stacje bazowe. W standardowej konfiguracji zestaw ten składa się z 7-calowego dotykowego modułu Mars, trzech modułów Rover, dwóch trackerów Tracker 3.0, dwóch stacjo bazowych Base Station 2.0 oraz wysokiej jakości okablowania. Jak podaje producent, wszystkie komponenty pozwalają na niemal natychmiastowe wykorzystanie po wyjęciu z opakowania. Ich kompaktowy charakter i prostota obsługi mają gwarantować wygodniejsze i prostsze filmowanie zarówno w małym studiu nagrań, jak i planie filmowym.

Urządzenie oferuje synchronizację z Genlock, Timecode oraz protokół Unreal Live Link. Technologie te mają pozwolić na jeszcze lepsze dostosowanie i synchronizowanie obrazu, które jest potrzebne przy profesjonalnej produkcji filmowej. Ułatwia też umieszczenie aktorów w wirtualnym otoczeniu, które można zmieniać w czasie rzeczywistym podczas produkcji.

Produkcja wirtualna to przyszłość w kreacji treści. Pozwala ona filmowcom uwolnić wyobraźnię poza ograniczenia fizyczności. Za pomocą Mars CamTrack, HTC wniesie lata swojego doświadczenia w rozwijaniu technologii VR do świata produkcji filmowej. Producenci nie będą musieli już balansować między jakością, a kosztami i czasem. Od teraz ich zestaw do produkcji wirtualnej może mieścić się w plecaku, nadal dostarczając jakość na profesjonalnym poziomie.