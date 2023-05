HTC to marka, która chyba już na zawsze pozostanie we wspomnieniach jako firma utożsamiana niegdyś z pojęciem "telefon z Androidem". Ba, sam niedawno popełniłem wpis pt. "Co się stało z HTC" w którym próbowałem odpowiedzieć na pytanie, w jakim miejscu w kwestii smartfonów znajduje się obecnie producent i jakie mogą być potencjalne przyczyny takiego stanu rzeczy.

Oczywiście, HTC jako firma wciąż ma się świetnie, skupiając się na swoich bardzo popularnych goglach do VR z serii Vive. Widać, że to właśnie w tym marka upatruje zysk i lokuje swoją przyszłość. Nie oznacza to, że przestała produkować smartfony, choć wielu osobom tak się wydaje. HTC jednak bardzo (bardzo) ograniczyło swoją gamę produktową. Do tego stopnia, że niektórzy zastanawiali się, czy wypuszczony w zeszłym roku Desire 22 Pro nie był przypadkiem ostatnim telefonem tej marki. Na szczęście nie, choć i tutaj powodów do optymizmu nie ma za dużo.

HTC wraca. Oto ich nowy smartfon HTC U23 Pro 5G

Do sieci wyciekły informacje i rendery tego, jak nowy model od HTC miałby wyglądać. Jak donosi PhoneArena, znana jest też większość specyfikacji nowego modelu. Zaczynając więc od procesora, pod maską ma znajdować się Snapdragon 7 gen 1 i sparowany ma on być z 8 GB pamięci RAM i 256 GB miejsca na dane. Zaktualizowany został też aparat - główna jednostka ma mieć tutaj 108 Mpix, a jeżeli wierzyć zdjęciom - telefon ma mieć także zachowane złącze minijack 3,5 mm.

Źródło: PhoneArena

Niestety, nie znamy specyfiki ekranu, ale patrząc na to, że przycisk zasilania wygląda, jakby miał wbudowany czytnik linii papilarnych, można wnioskować, że mamy tu do czynienia z panelem LCD, prawdopodobnie z taką samą częstotliwością odświeżania jak w poprzedniku, czyli 120 Hz. Dodatkowo, telefon wydaje się być całkiem spory, a pojemność baterii, która została odkryta na Geekbenchu wskazuje, że ogniwo tutaj będzie miało "zaledwie" 4600 mAh. Niestety, nie wiadomo nic na temat szybkości ładowania tego urządzenia.

Zapowiada się więc ciekawy, ale nie wyróżniający się wieloma rzeczami średniopółkowiec. Aparat 108 Mpix lata temu był już chociażby w realmy 8 Pro, a szybkie odświeżanie ekranu czy zeszłoroczny, średniopółkowy procesor nie zrobią raczej już na nikim wrażenia. Mimo tego, HTC wciąż pozostaje ciekawą opcją dla osób, które nie chcą mieć chociażby telefonu chińskiej marki, o czym z resztą mówiłem w moim filmie poświęconym nie-chińskim smartfonom.

Dodatkowo - HTC ma bardzo dużą moc sentymentu do marki, więc jeżeli tylko telefon uda się wycenić na przyzwoitym poziomie, myślę, że na pewno będzie on często polecany we wszystkiego rodzaju zestawieniach i rankingach, a i sam chętnie sprawdziłbym, co marka potrafi w tej kwestii.

Kupilibyście telefon od HTC?