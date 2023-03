200 GB w ofercie na kartę za 25 zł miesięcznie

Jak wiemy - Orange, Play, Plus i T-Mobile nie różnicują tej promocji w ten sposób, dostępna jest ona dla zarówno nowych klientów w ofercie na kartę, jak i obecnych. Choć na różnych zasadach i zawartości oraz w różnych progach cenowych pakietów, które mogą wziąć udział w tej promocji.

1200 GB w ofercie na kartę Orange

W Orange na kartę dostajemy przez rok co miesiąc dodatkowe 100 GB, przy aktywacji cyklicznego pakietu za 31 zł miesięcznie. Zawiera on pełen no limit na rozmowy i wiadomości oraz 15 GB transferu danych. Przy aktywacji w aplikacji mobilnej Mój Orange dostajecie dodatkowo podwojoną paczkę, czyli razem 45 GB, a z promocją 145 GB w miesiącu.



Łącznie 1740 GB.

2000 GB w ofercie na kartę Play

W Play na kartę mamy dwie opcje - 1200 GB za cykliczny pakiet kosztujący 35 zł z limitem 40 GB transferu danych lub 1800 GB za droższy pakiet za 40 zł z limitem 50 GB. W obu opcjach na start dostaniemy 200 GB.



Łącznie w pierwszej wersji będzie to 1880 GB, a w drugiej 2400 GB.

2000 GB w ofercie na kartę Plus/Plush

W ofercie na kartę Plus/Plush mamy trzy możliwości i różne paczki. Za 30 zł (30 GB) i 35 zł (40 GB) miesięcznie będzie to 12 paczek po 100 GB i na koniec 300 GB w prezencie, co daje nam łącznie odpowiednio 1760 GB i 1980 GB.



Ostatnia opcja to pakiet za 40 zł miesięcznie (50 GB), w którym co miesiąc dostajemy po 150 GB, a na koniec po roku 200 GB dodatkowo w prezencie. Łącznie więc mamy tu 2600 GB.

1200 GB w ofercie na kartę T-Mobile

Pionier tej promocji, nieprzerwanie dodaje do konta po 100 GB w miesiącu, czyli podobnie jak Orange, ale w w dwóch pakietach - za 35 zł (40 GB) i za 45 zł (60 GB).



Łącznie dostaniemy więc tutaj odpowiednio 1680 GB i 1920 GB.

Jak widać, minimalna kwota jaką musimy wydać u operatorów infrastrukturalnych to 30 zł miesięcznie w Plus/Plush na kartę, a w Orange na kartę 31 zł. W Play i T-Mobile jest to 35 zł miesięcznie.

Promocje u pozostałych operatorów

Virgin Mobile na kartę

Za 30 zł miesięcznie podobna promocja dostępna jest w Virgin Mobile na kartę. Na start możemy dostać tu 300 GB i później 12 paczek po 100 GB w pakiecie #GIGAMAKS - 30 GB.



Łącznie będzie to więc 1860 GB.

Lycamobile na kartę

Na koniec zostawiłem bohatera tytułowego tego wpisu - Lycamobile na kartę, gdzie mamy najtańszy pakiet, w którym możemy aktywować podobną promocję.



Mowa o pakiecie Do Wszystkich M za 25 zł miesięcznie - pełen no limit na rozmowy i wiadomości SMS (bez MMS) oraz 50 GB transferu danych. Dodatkowe 150 GB co miesiąc można włączyć (tylko nowi klienci) tylko w aplikacji mobilnej Mój LycaMobile.



Daje nam to co miesiąc 200 GB, a więc łącznie 2400 GB, czyli tyle samo co w Play na kartę za 40 zł miesięcznie i nieco mniej niż w Plus/Plush na kartę za 40 zł miesięcznie.

Stock Image from Depositphotos.