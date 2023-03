W poradniku UKE - „Masz prawo” poruszanych jest sporo oczywistych kwestii, ale myślę, że nadal nie dla wszystkich. Osobiście na przykład zdziwił mnie obowiązek oferowania klientom przez telekomy umów krótszych niż 24 miesiące - co najmniej na 12 miesięcy.



Umowa z operatorem - prawa konsumentów

Myślałem, że te oferty na 12 miesiące, które zaczęły się ostatnio pojawiać, już nie tylko w salonach, ale i na stronach operatorów to ich dobra wola, a nie obowiązek.

Tak więc zaczynamy, pominiemy tu definicje konsumenta i abonenta, przejdziemy od razu do umów zawieranych z telekomami.

A więc przede wszystkim mamy prawo wyboru formy zawarcia umowy w formie:

pisemnej

elektronicznej

dokumentowej, poprzez dokonanie czynności faktycznej

Trzecia opcja tyczy się oczywiście ofert na kartę, które wymagają podania i potwierdzenia dokumentem tożsamości naszych danych (imię i nazwisko, PESEL lub nazwa, seria i numer dokumentu, potwierdzającego naszą tożsamość).



W przypadku, gdy zawieramy umowę na odległość, na przykład korzystając z ofert dostępnych przez stronę www operatorów, mamy 14 dni na odstąpienie od niej - w tym celu wysyłamy operatorowi stosowne oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Takiego prawa nie mamy, gdy podpisaliśmy umowę w salonie operatora.

Pierwsza umowa o świadczenie usług telekomunikacyjnych zawarta z dostawcą usług na czas określony nie może być dłuższa niż 24 miesiące. Jeśli dostawca ma w swojej ofercie umowy na czas określony, to jest zobowiązany do zaproponowania Ci przynajmniej jednej oferty z możliwością zawarcia umowy na okres do 12 miesięcy.

O powyższym prawie wspominałem już na początku, warto o tym pamiętać, jeśli nie chcemy się wiązać z operatorem na dłużej niż rok.

Jeśli wypowiadamy obowiązującą umowę przed terminem jej zakończenia, operator może nam naliczyć kary umowne. Z kolei, gdy kończy nam się umowa na czas określony i automatycznie ulega przedłużeniu na czas nieokreślony, operator ma obowiązek co najmniej 30 dni przed upływem okresu zobowiązania umową poinformować nas o:

automatycznym przedłużeniu umowy na czas nieokreślony,

sposobach rozwiązania umowy,

najkorzystniejszych oferowanych pakietach taryfowych.

Przenoszenie numerów - prawa konsumentów

Przenoszenie numerów pomiędzy operatorami, to chyba najlepsza rzecz w telekomunikacji, która się pojawiła od czasu wejścia Polski do Unii Europejskiej - no może na równi z roamingiem w UE wg RLAH. Niech świadczy o tym fakt, iż klienci przenoszą swoje numery w liczbie około 350 tysięcy co kwartał.



Tak więc, przenoszenie numerów jest darmowe, a wszelkie formalności z tym związane w naszym imieniu załatwia operator, do którego się przenosimy. Składając wniosek o przeniesienie, możemy sami zadecydować o jego trybie:

z zachowaniem okresu wypowiedzenia umowy, z dotychczasowym dostawcą,

bez zachowania okresu wypowiedzenia umowy z dotychczasowym dostawcą usługi (tryb ten może się wiązać z odszkodowania w wysokości równej opłacie abonamentowej za okres wypowiedzenia),

na koniec okresu obowiązywania warunków promocyjnych umowy.

Co jeszcze ważne, nowy operator ma obowiązek aktywowania nam usług nie później niż w terminie 1 dnia roboczego po zakończeniu umowy z dotychczasowym dostawcą usług. W praktyce i według mojego doświadczenia dzieje się to niemal natychmiast - na bodajże pięć przypadków przenoszenia numerów w mojej historii, żaden nie zakończył się jakąkolwiek przerwą w dostępie do usług.

Roaming - prawa konsumentów

Niezależnie od tego czy korzystamy z roamingu w obrębie UE (lub EOG) czy w krajach poza UE (lub EOG), operator ma obowiązek poinformować nas o jego kosztach, przy pomocy wiadomości SMS - od razu po przekroczeniu granicy danego państwa.

Natomiast w przypadku krajów z UE/EOG obowiązuje zasada RLAH (Roam Like At Home), co oznacza, iż operator nie może naliczać nam dodatkowych opłat za korzystanie z połączeń telefonicznych czy wiadomości SMS/MM oraz za korzystanie z internetu mobilnego w ramach przyznanego limitu.



Uściślając, jeśli w kraju korzystamy z nielimitowanych połączeń i wiadomości, w roamingu UE również możemy z nich korzystać. W opcji bez pakietów, na przykład w ofertach na kartę - cena za połączenia i wiadomości jest taka sama jak w kraju.

Oczywiście działa tu zasada Polityki Uczciwego Korzystania - jeśli na podstawie czteromiesięcznej obserwacji klientów, operator stwierdził, że większość tego czasu dany klient więcej korzystał z usług w roamingu niż w kraju, może nałożyć dodatkowe opłaty - nie wyższe niż ustaliła UE. Aktualnie od 1 stycznia 2023 roku obowiązuje tu:

0,1245 zł brutto za minutę wykonanego połączenia głosowego,

0,0226 zł brutto za minutę odebranego połączenia głosowego,

0,0226 zł brutto za wysłaną wiadomość SMS,

0,01018 zł brutto za wysłaną wiadomość MMS,

0,01018 zł brutto za każdy MB transmisji danych (opłata za 1 GB transmisji danych wynosi 10,43 zł).

Dodatkowo, w celu ochrony przed nadmiernym korzystaniem z samego internetu mobilnego operatorzy mają obowiązek poinformować klientów o przekroczeniu dwóch progów osiągniętych kosztów - 50 euro i 100 euro.

W pierwszej kolejności - po przekroczeniu 80% z kwoty 50 euro operator musi nas poinformować o tym fakcie, a po przekroczeniu całej kwoty, powiadamia w wiadomości SMS o:

procedurze, którą należy podjąć w celu kontynuowania usługi dostępu do internetu,

koszcie związanym z każdą dodatkowo wykorzystaną jednostką danych.

W przypadku braku reakcji klienta, operator musi zablokować transmisje danych. Z kolei, gdy nadal chcemy korzystać z transmisji danych, kolejny próg to 100 euro i ta sama procedura, co w przypadku kwoty 50 euro.

Usługi o podwyższonej opłacie (SMS Premium itp.) - prawa konsumentów

Już od jakiegoś czasu przy zawieraniu umowy, jeśli klient nie wskaże inaczej, domyślny koszt jaki może ponieść w miesiącu na usługi o podwyższonej opłacie wynosi 35 zł miesięcznie. Sam klient może zażądać zastosowania w umowie jednego z czterech progów: 0 zł, 35 zł, 100 zł i 200 zł miesięcznie.



Oczywiście w trakcie korzystania z usług, każdy klient może zażądać bezpłatnego zablokowania usług o podwyższonej opłacie, w tym:

wszystkie numery usług o podwyższonej opłacie,

poszczególne numery usług o podwyższonej opłacie,

wszystkie numery usług o podwyższonej opłacie, których koszt połączenia przekracza maksymalną cenę określoną przez abonenta.

Reklamacje - prawa konsumentów

Na koniec pozostały nam prawa odnośnie reklamowania usług, z których korzystamy. Mamy prawo wystosować reklamację w terminie do 12 miesięcy od wystąpienia nieprawidłowości, a operatorzy mają czas do 30 dni na odpowiedź na nią. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonanie usługi przysługuje nam odszkodowanie określone w regulaminie usługi.

Oczywiście, w każdym momencie sporu z operatorem, możemy skorzystać z bezpłatnego, polubownego i pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich (ADR), które prowadzi w Polsce prezes UKE. Więcej szczegółów w tym temacie znajdziecie na stronie urzędu.

Źródło: UKE.

Stock Image from Depositphotos.