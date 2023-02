Sporo zmian ostatnio w ofertach na kartę, i to za równo na lepsze jak i gorsze. Jak zakwalifikować dzisiaj zapowiedziane zmiany w Orange Free na kartę? Będziecie musieli ocenić sami.

Wojciech Jabczyński, rzecznik prasowy Orange:

Od dzisiaj wprowadziliśmy kilka modyfikacji w najpopularniejszej ofercie bez limitu, z której korzysta niemal połowa naszych użytkowników prepaid.

Zacznę może od końca, a więc od niezwykle popularnego jeszcze kilka lat temu pakietu Rozmowy i SMS-y bez limitu + pakiet GB” za 25 zł na 31 dni. Dla tych co nie pamiętają, to ten pakiet bez nielimitowanych MMS-ów, ale za to z rosnącym pakietem danych z miesiąca na miesiąc.

Od teraz nie będzie możliwa aktywacja tego pakietu w wersji jednorazowej, ani SMS-em ani krótkim kodem. Pozostanie w użyciu wersja cykliczna za 25 zł na 31 dni dla klientów, którzy dołączyli do oferty Orange na kartę przed 19 września 2019 roku.

Nowy nielimitowany pakiet w ofercie Orange Free na kartę

Z nowości, można wymienić nowy pakiet „Rozmowy, SMS-y i MMS-y bez limitu + 5G pass + 25 GB” za 35 zł na 31 dni. To będzie już trzeci miesięczny pakiet obok tego za 31 zł i 39 zł - w tym ostatnim podwyższony zostanie limit transferu danych z 20 GB na 40 GB.

Podwyżki w Orange Free na kartę

Nie obyło się bez podwyżek. Pierwsza z nich dotyczy pakietu na 3 miesiące z limitem 150 GB transferu danych - do tej pory kosztował on 90 zł, po nowemu będzie to 93 zł.

Nieco większa podwyżka pojawiła się w pakiecie rocznym, do tej pory kosztował od 360 zł, po podwyżce będzie to 365 zł. Tak więc zachowano tu też przelicznik - 1 zł za 1 dzień, jak w większości pozostałych nielimitowanych pakietów:



Tym samym 5G pojawi się już w czterech pakietach - za 35 zł, 39 zł oraz za 93 zł i 365 zł.

Źródło: Blog Orange.