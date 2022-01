Zapewne wielu z Was miało w domu globus. Oklejona papierem obracająca się kula pozwalała obejrzeć świat z bliska. Dziś, w dobie internetu i dostępu do cyfrowych map, ten gadżet nie robi już dużego wrażenia. Chyba, że złożycie go sami - z klocków LEGO.

LEGO Ideas to zestawy przygotowane na podstawie pomysłów fanów LEGO i przez nich wybrane. Są wśród nich oryginalne projekty i zestawy zainspirowane filmami, serialami, grami, książkami, itp. Wśród nich znajdziecie m.in. maszynę do pisania, fortepian, domek na drzewie, Międzynarodową Stację Kosmiczną, Green Hill Zone z gry Sonic the Hedgehog, domek Kubusia Puchatka, Dom z filmu "Kevin sam w domu", Ulicę Sezamkową, czy kawiarnię Central Perk z serialu "Przyjaciele". Kilka tygodni temu pisaliśmy o 36 zestawach, które mają szansę trafić do sprzedaży - o ile przejdą przez wszystkie etapy recenzji prowadzonych przez pracowników LEGO. Zanim do tego dojdzie, minie jeszcze sporo czasu - o czym świadczy najnowszy zestaw, który już w najbliższych dniach pojawi się na sklepowych półkach. A jest nim działający globus.

Globus z klocków LEGO pojawił się na platformie Ideas w lutym 2020 r. i szybko zyskał przychylność społeczności. Nie trzeba było długo czekać na 10 tys. głosów, które pozwalają na zakwalifikowanie projektu do kolejnego etapu recenzji. Oficjalnie, Globus został zaakceptowany do produkcji 30 września 2020 r. Teraz, niemal dwa lata później jest gotowy i już w lutym będzie można go kupić.

LEGO Ideas Globus. Obrotowy globus z klocków dostępny w sprzedaży

To, co przyciąga uwagę patrząc na globus od LEGO to możliwość jego obracania. Ma to być pierwszym tego typu rozwiązaniem w klockach LEGO. Składający się z 2585 elementów zestaw mierzy 40 cm wysokości, 26 cm szerokości i 30 cm długości. Dzięki wykorzystaniu elementów LEGO Technic udało się stworzyć klasyczną, obracającą się oś, a klocki LEGO System nadają globusowi kulisty kształt. Dzięki świecącym w ciemności nadrukowanym nazwom kontynentów i oceanów można oglądać na nim świat o każdej porze dnia i nocy.

Zestaw LEGO Ideas Globus zawiera dodatkowo ikony statku i kompasu w klasycznym stylu oraz plakietkę z napisem „The Earth” (Ziemia). Do sprzedaży trafi na początku lutego 2022 r. i kosztować będzie 899,99 zł.