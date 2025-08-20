Apple wycofuje się rakiem. Obiecywali wielkie innowacje, a tu wielki niewypał

Akcesoria Apple nie cieszą się ostatnio zbyt dobrą sławą. Po tym jak firma porzuciła skórzane etui i zastąpiła je ekologicznymi Fine Woven - użytkownicy nie kryli rozczarowania. Przede wszystkim ze względu na to, że FineWoven najzwyczajniej w świecie... nie spełniało standardów jakościowych, których wymaga się od akcesoriów za tyle pieniędzy. Łatwe do zarysowania, niespecjalnie przyjemne w dotyku. Sporo było na ten temat dyskusji właściwie od dnia ich premiery. Ale wygląda na to, że po dwóch latach firma postanawia wprowadzić kolejne zmiany w swoim portfolio akcesoriów.

Etui FineWoven miały być pierwszym dużym krokiem Apple w stronę bardziej ekologicznych rozwiązań, jednak... no co tu dużo mówić. Okazały się ogromnym niewypałem, który absolutnie nie zachwycił użytkowników. Etui z założenia ma pomóc ochronić nam telefon przed zarysowaniem i uszkodzeniem, tymczasem Fine Woven rysowały się "od patrzenia". Dlatego, jak wynika z najnowszych informacji, Apple ma wycofywać się z tego pomysłu i wraz z premierą serii iPhone 17 zaserwować coś nowego.

Jak wynika z dotychczasowych przecieków, nowe etui mają posiadać widoczną, bogatszą fakturę, a także wykazywać się zwiększoną odpornością na uszkodzenia mechaniczne i codzienne użytkowanie. Powierzchnia etui ma być lekko gumowana, co zapewni nam lepszy chwyt - a to przełoży się bezpośrednio na ergonomię korzystania ze smartfona. Apple lubi co roku odświeżać kolory oferowanych akcesoriów. W tym roku gigant z Cupertino miałby zaserwować etui w zieleni, pomarańczu, niebieskościach i fioletach.

Poza tym - tradycyjnie do sprzedaży trafić mają akcesoria silikonowe - i te pewnie także dostaną nowy zestaw wariantów kolorystycznych, które z założenia mają trafić w gusta nawet najbardziej wymagających użytkowników. Jakiś czas temu pojawiły się także informacje, że Apple chce wyjść ma przeciw potrzebom użytkowników i po raz pierwszy w historii zadbać o to, by nie zabrakło w nich uchwytu na smycz. Ciekawie jednak zapowiadają się informacje na temat nowego rodzaju etui, które znane jest pod nazwą roboczą Liquid Glass. Wszystkie informacje na jego temat są jeszcze dość mgliste, ale wiele z nich wskazuje, że miałaby to być wariacja na temat przeźroczystego etui w ofercie firmy.

Żegnaj FineWoven, nie będziemy tęsknić

Z etui FineWoven korzystałem przez chwilę - ale zgadzam się z narzekającymi użytkownikami. Nie zrobiło ono na mnie najlepszego wrażenia i... nie wydaje mi się, by wielu klientów potencjalnie tęskniło gdy takowe znikną z oferty. Pozostaje tylko mieć nadzieję, że ich następcy będą wyższej jakości i lepiej sprawdzą się w praktyce. Bez wątpienia wprowadzone dwa lata temu innowacyjne akcesoria były jednymi z najgorszych w historii firmy.

